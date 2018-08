Frankenthal. Mit einer Razzia im Südwesten Deutschlands und in den Nachbarländern Schweiz und Österreich ist die Polizei gegen den Rockerclub Gremium MC vorgegangen. Am Mittwoch durchsuchte sie mehr als 30 Wohnungen und Grundstücke unter anderem in der Pfalz und in Baden-Württemberg. Im Einsatz waren mehr als 600 Polizisten aus dem gesamten Bundesgebiet, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte. Es seien Schusswaffen, Munition, Drogen und Bargeld gefunden worden.

Hintergrund der Aktion sind mutmaßliche Verstöße der Rocker unter anderem gegen das Waffengesetz, Drogenhandel und Gewaltdelikte. Insgesamt wurden neun Verdächtige in Haft genommen. Bei einem weiteren Beschuldigten seien größere Mengen Drogen gefunden worden, auch gegen ihn sollte laut Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl beantragt werden.

Das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Frankenthal ermitteln den Angaben zufolge seit April 2012 gegen Mitglieder und Unterstützer des Rockerclubs in Südwestdeutschland. Die meisten Betroffenen sollen dem Landauer Gremium MC-Ableger angehören.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) wollte sich am Mittwochnachmittag zu der Polizeiaktion äußern. Zusammen mit Hells Angels, Bandidos und Outlaws zählt MC Gremium zu den vier großen Rockerclubs in Deutschland.

Erst am Dienstag hatten knapp 300 Polizisten in Berlin und Brandenburg zum Schlag gegen die Hells Angels ausgeholt. Die Suche nach Waffen blieb aber ergebnislos, laut Polizei wurden nur geringe Mengen Drogen gefunden. (lrs)