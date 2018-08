Von Alexander Albrecht

Heidelberg. Eine Raubserie sorgte zwischen Dezember 2012 und Mitte Februar 2013 für viel Aufregung in der Region. Ein Mann überfiel mit einer Schreckschusspistole neun Bäckereien, eine Buchhandlung und eine Kaffeerösterei in Heidelberg, Eppelheim und Mannheim. Mit der Beute kaufte er sich Heroin. Der Täter wurde später vom Heidelberger Landgericht zu knapp siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt. Seine Opfer leiden noch heute unter den Folgen der Überfälle. So auch die ehemalige Verkäuferin Carola R. (Name von der Redaktion geändert). Die 38-Jährige erzählt der RNZ, mit welchen Problemen sie zu kämpfen hatte und wie ihr zwei Mitarbeiter des Weißen Rings in Heidelberg halfen.

Die Tat: Ein Sonntag im Februar 2013, Ort des Verbrechens ist eine Heidelberger Bäckereifiliale. Die Verkäuferin Carola R. steht hinter dem Tresen, ihre Tochter sitzt nebenan an einem Tisch und macht Schularbeiten. "Dann kam dieser Typ rein. Mehr will ich nicht dazu sagen", erzählt Carola mit zittriger Stimme. Tränen steigen ihr in die Augen. Alles kommt wieder hoch. Carolas Anwalt Silvio Käsler verweist auf das Urteil gegen den Täter. Auf einer DIN-A4-Seite wird der weitere Verlauf beschrieben. Der Mann bestellt eine Tasse Kaffee. Die Verkäuferin dreht dem Kunden den Rücken zu und bedient die Kaffeemaschine. Plötzlich ist der Mann neben ihr.

Carola erschrickt. Sie fordert den Mann auf, den Tresenbereich zu verlassen. Der zückt eine Waffe. Eine offenbar ungeladene Schreckschusspistole, doch das stellt sich erst später heraus. Carola hat große Angst - auch und vor allem um ihre Tochter. "Bitte tun Sie ihr nichts", fleht sie den Mann an. Die Verkäuferin öffnet die Kasse, der Räuber nimmt etwa 500 Euro heraus und flieht. Der Täter ist weg, doch der Albtraum ist für Carola und die Tochter noch lange nicht zu Ende.

Die Folgen: "Es ging mir sehr, sehr schlecht. Ich hatte Angstzustände und konnte fast nicht mehr schlafen", sagt Carola. Die sonst so lebenslustige Frau ist mit der Situation völlig überfordert, rasch erschöpft und kann sich kaum noch um ihre vier Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren kümmern. Carola will das Erlebte zunächst im Stillen mit sich selbst ausmachen und nicht mehr über den Überfall reden. Doch nach zwei Wochen sei sie "fix und fertig" gewesen.

Die Hilfe: Carola meldet sich beim Netzwerk Trauma-Psychotherapie Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Spezialisten stellen den Kontakt zu einer Therapeutin her. Sie nimmt Carola trotz langer Warteliste bei sich auf. Auch ihre Tochter, die den Überfall mit ansehen musste, macht eine Therapie. Das Mädchen ist oft traurig, seine schulischen Leistungen sacken ab. Die Polizei nennt Carola den Namen von Reinhard Geideck. Der pensionierte Kripo-Beamte ist seit fast 20 Jahren Leiter des Weißen Rings in Heidelberg. Er hat in dieser Zeit mit rund 700 Kriminalitätsopfern zu tun gehabt.

Geideck gelingt es am Telefon, Vertrauen zu Carola aufzubauen. "Bei solchen Gesprächen ist es wichtig, Mitgefühl zu zeigen. Aber auch darauf zu schauen, wo das Opfer gerade steht", sagt Geideck, der sich als Lotse sieht. Er gibt Carola die Nummer des Heidelberger Opferanwalts Silvio Käsler, auch er ist beim Weißen Ring aktiv.

Die Probleme: "Sie wurde aus ihrem bisherigen Leben herausgerissen. Nichts ist mehr so, wie es war", sagt Käsler über Carola. Opfer wie sie durchlebten eine Achterbahnfahrt. Auf Phasen der Stabilisierung folgten emotionale Rückschläge. Und eine Therapie sei kein Spaziergang. "Die Betroffenen werden noch einmal mit der ganzen Wucht des Geschehens konfrontiert", weiß Käsler. Zu den psychischen gesellen sich bei Carola finanzielle Probleme. Der Arbeitgeber habe wenig Verständnis für ihre Situation gezeigt, sagt sie. Die Großbäckerei verweigert ihr die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, weil sie nur stundenweise beschäftigt ist. Außerdem will sie den Überfall nicht als Arbeitsunfall werten und informiert deshalb auch nicht die Berufsgenossenschaft.

Die Personalabteilung fordert die vom Hausarzt krankgeschriebene Carola auf, wieder zu arbeiten. Unverhohlen wird mit der Entlassung gedroht. Weil die 400 Euro Monatslohn in der Familienkasse fehlen und auch ihr Mann nicht besonders viel verdient, kehrt Carola an ihren Arbeitsplatz zurück - erst drei Wochen nach dem Überfall. Sie wird in einer anderen Filiale eingesetzt. Doch die Angst sitzt ihr weiter im Nacken, insbesondere wenn sie Männer bedienen muss.

Knapp acht Monate hält Carola durch, dann erleidet sie einen Nervenzusammenbruch. Jetzt ist Schluss. Carola wird nicht mehr als Verkäuferin arbeiten. Gekündigt hat sie nie, ihr Arbeitgeber meldet sie einfach ab.

Der juristische Beistand: Anwalt Käsler macht die Bäckerei darauf aufmerksam, dass auch geringfügig Beschäftigte Anspruch auf Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben. Das Unternehmen lenkt schließlich ein. Es zahlt die Leistungen für die Zeit nach dem Überfall und nach dem Nervenzusammenbruch. Auch die Berufsgenossenschaft (BG) sperrt sich zunächst und lehnt den Antrag auf Verletztengeld ab. Der Grund: Carola habe nach dem Raub wieder gearbeitet, ihre psychischen Probleme seien also nicht auf dieses Ereignis zurückzuführen.

Ein neutraler psychiatrischer Sachverständiger attestiert dagegen eine posttraumatische Belastungsreaktion. Carola erhält das Verletztengeld doch noch. Der Täter schließt mit Carola einen Vergleich über ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro. Das wird der drogensüchtige und schwer herzkranke Mann jedoch wohl nie aufbringen können. Deshalb ist die Landesstiftung für Opferschutz eingesprungen und hat Carola immerhin 3000 Euro überwiesen.

Die Situation heute: Carola erholt sich allmählich von dem Überfall. Seit Ende letzten Jahres macht sie eine Umschulung zur Erzieherin. "Das bereitet mir sehr viel Freude", sagt sie und lächelt. Nach dem Zusammenbruch und bis zur Umschulung hat ihr der Weiße Ring Überbrückungsgeld gezahlt. Auch der Tochter geht es besser. Sie besucht eine weiterführende Schule und bringt den Mut auf, mit den Lehrern offen über ihre Probleme zu sprechen.