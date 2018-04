Von Axel Sturm

Ladenburg. Diese Geschichte hätte böse enden können. Zur Verbandsmeisterschaft der Südwestdeutschen Hundesportler waren am Wochenende über 450 Teilnehmer aus ganz Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz nach Ladenburg gekommen. Der örtliche Hundesportverein ist bekannt für seine gute Organisation, daher wurde den Ladenburgern nach den Deutschen Hundesportmeisterschaften im Jahre 2010 erneut eine Großveranstaltung übertragen.

Was dann aber in Ladenburg passierte, schockte nicht nur die Teilnehmer der Meisterschaft. Drei Hunde mussten mit schweren Magenverstimmungen vom Tierarzt behandelt werden. Die Tiere reagierten zuvor mit Nahrungsverweigerung und Brechreiz. Ein Turnierhund war zwischenzeitlich sogar in Lebensgefahr, konnte von einer Tierärztin aber im letzten Moment gerettet werden.

Bekannt wurde jetzt, dass alle drei Hunde "rote Kügelchen" gefressen haben, die außerhalb des Turnierplatzes am Kandelbach ausgelegt wurden. Die Tierärztin analysierte die Kügelchen und überbrachte dem Vorsitzenden des Hundesportvereins, Peter Schuster, die Nachricht, dass es sich um Rattengift handelt.

Sollten die Tiere tatsächlich vorsätzlich vergiftet werden? Treibt in Ladenburg ein Hundehasser sein Unwesen? Diese und viele weitere Fragen stellten sich die Hundefreunde mit großer Sorge. Die Stimmung der Veranstaltung war natürlich getrübt. "Klar, dass sich die Teilnehmer Sorgen gemacht haben", berichtete Schuster auf Nachfrage der RNZ von einer gewissen Unruhe, die aufkam.

Der Veranstalter hatte sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls die Turnierteilnehmer unterrichtet, nicht mehr mit den Hunden an den Bach zu gehen. Schuster glaubt nicht, dass es sich um eine vorsätzliche Tat handelt. "So etwas kann ich mir nicht vorstellen." Natürlich war auch Bürgermeister Rainer Ziegler entsetzt, der den Vorfall bei der örtlichen Polizeistation anzeigen wird, nachdem jetzt feststeht, dass es sich um Rattengift handelt.

Der Bürgermeister selbst hat den Bachlauf nach dem Vorfall auf rund 500 Metern abgeschritten, um zu sehen, ob weitere "Kügelchen" ausgelegt wurden. "Es kann und darf nicht sein, dass irgendjemand an öffentlichen Plätzen Rattengift auslegt", war Ziegler erbost. Wenn die Stadt Ladenburg am Bach mit Rattenbekämpfungsmaßnahmen tätig werden muss, werden die Giftköder immer in Körbe gegeben, damit keine Hunde oder noch viel schlimmer - Kinder - mit dem Gift in Berührung kommen können.

Auch Ziegler hielt sich mit Mutmaßungen zurück, der Vorfall sei aber so ernst, dass er aktenkundig werden muss. Natürlich war der Bürgermeister erleichtert, dass die Geschichte letztendlich glimpflich ausging.

Von einer ernsten Situation sprach auch Tierärztin Dr. Frauke Rudloff-Martin. Der betroffene Hund wurde glücklicherweise sofort in die Praxis gebracht, so dass die Behandlung Erfolg hatte. "Der Hund wird durchkommen", ist auch die Ärztin erleichtert, die von einer "Sauerei" sprach, "denn man legt keine Giftköder in den öffentlichen Raum".