Brühl. In Brühl bleibt Ralf Göck Bürgermeister und tritt nun seine dritte Amtszeit in der 14 000-Einwohner-Gemeinde an. Der 51-jährige SPD-Mann setzte sich mit 61,38 Prozent der Wählerstimmen deutlich gegen seinen Hauptherausforderer Alexander Naber (42) durch.