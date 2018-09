Von Claus-Peter Bach

Mannheim. Den Festakt zur Eröffnung des 42. Internationalen Deutschen Turnfestes am Samstagnachmittag im Musensaal des Mannheimer Rosengartens nutzten die Repräsentanten der ausrichtenden Metropolregion Rhein-Neckar, um vor rund 500 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Medien und Sport die Einmaligkeit der uralten Kurpfalz zu rühmen. Gäste, die eher im schwäbischen Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg zu Hause sind, zuckten einige Male zusammen, als Albrecht Hornbach, der Vorstandsvorsitzende des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, und nach ihm die Oberbürgermeister Eva Lohse (Ludwigshafen), Peter Kurz (Mannheim) und Eckart Würzner (Heidelberg) die Metropolregion in wirtschaftlicher, wissenschaftlicher, städtebaulicher, kultureller, touristischer und nicht zuletzt sportlicher Hinsicht als vorbildlich darstellten und dieses mit schönen Bildern und Interviews der lustigen SWR-Kinderreporterin "Paula" auf der Großleinwand unterstrichen wurde.

Als Moderatorin Regina Saur die Stadtoberhäupter der drei größten Turnfest-Kommunen befragte, platzte die Nachricht vom Hoffenheimer Sieg in Dortmund herein - und für einen kurzen Moment trat das Turnen in den Hintergrund und machte einer kollektiven Hoffnung auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga Platz.

Die Turnfest-Gäste aus aller Welt zogen Flaggen schwenkend am Rosengarten vorbei und wurden von all den "Präsidenten, Ministern, Abgeordneten und Exzellenzen", die Bundesminister Dirk Niebel im Namen der Bundesregierung zum Turnfest begrüßt hatte, beklatscht und gefeiert. Ja doch: Sie werden in dieser Woche wohl auch ein wenig Zeit finden, um den Trifels, den Kaiserdom zu Speyer, das Heidelberger Schloss oder die Odenwälder Apfelweinkönigin zu besuchen, wie es Albrecht Hornbach und "Paula" vorgeschlagen haben. Dirk Niebel bestätigte "regierungsamtlich: Es ist die schönste Region in Deutschland, wegen der Art und Weise, wie die Menschen hier leben und miteinander umgehen." Aufmerksame Zeitungsleser wissen zwar, dass seine Heidelberger FDP in dieser Hinsicht noch ein bisschen üben muss, doch braucht das die Turner nicht zu grämen. Sie wurden vom Minister hoch gelobt: Für die Vielfalt ihres Sportangebots, dessen Bildungs- und Entwicklungspotenzial, das Niebel auch für seine Politik im Ausland nutzen möchte, und für die Tatsache, dass 202 Jahre nach "Turnvater" Jahns ersten Turnstunden in der Berliner Hasenheide, einer strikten Männerveranstaltung, im DTB inzwischen die Frauen die Mehrheit und "die Hosen an" haben", wie Niebel in einem Saal, in dem die Männer deutlich in der Überzahl waren, kühn verkündete.

In der von beeindruckenden Sporteinlagen der Kindergymnastinnen der TBG Neulußheim, der Seilspringerinnen der Ladenburger SV und der Blue Stars der KTG Heidelberg aufgelockerten Feierstunde dankte Thomas Bach seinen Eltern, die ihn zum Kinderturnen geschickt hatten, um ihn auf seine Fußball-Laufbahn vorzubereiten, die mit dem Fecht-Olympiasieg 1976 einen ersten und mit der Wiederwahl zum Präsidenten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) 2012 einen zweiten Höhepunkt erlebt hatte. Der Tauberbischofsheimer erinnerte sich mit "gespaltenen Gefühlen" an manche Turnübung, gratulierte aber dem Turnerbunds-Präsidenten Rainer Brechtken (Stuttgart) zum Mut, die größte Sportveranstaltung des Jahres in einer Region zu organisieren, in der er als 17-Jähriger seinen ersten Fechttitel auf Landesebene errungen hat.

Brechtken referierte unter großem Beifall über die Geschichte des Turnens und seine gesellschaftspolitische Bedeutung als friedensstiftender Faktor und eröffnete das Turnfest 2013 als "Feier des Miteinanders". Er appellierte an die Politiker: "Lassen wir uns dieses Miteinander in Europa nie mehr nehmen!"