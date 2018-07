Von Inge Hoeltzcke

Rust. Es war Stefanie Heinzmann, die der Verleihung des Radio Regenbogen Awards in Rust einen ganz außergewöhnlichen Charakter verlieh. Sie trieb den Gästen Tränen der Rührung in die Augen - mit "Kiss" von Prince. Der Titel, gesungen zu Ehren des verstorbenen Rockstars, ging richtig unter die Haut. Das Publikum verneigte sich und gab stehende Ovationen.

Laudator Marcel Reif hatte nicht zu viel versprochen: Die junge Schweizerin hat "eine Powerstimme, die durch Mark und Bein geht". Und dabei kommt sie ganz lässig und bescheiden daher. Kein Firlefanz, kein Tussi-Gehabe. Locker steht sie auf der Bühne, ganz schlicht mit ihren roten, glatten Haaren, schwarzer Brille, Poncho und Turnschuhen. Und sobald ihre Stimmbänder erklingen, röhrt sich das "Alphorn der Soulextase" (Moderator Thomas Hermanns) in die Herzen der Zuschauer. Riesig freut sich die 26-Jährige über den Award, den sie für den Song "In the end" entgegennimmt.

Die Stimmung ist ausgezeichnet im Europapark Rust. Klaus Schunk, der Chef von Radio Regenbogen, hat es wieder einmal geschafft, die illustre Gästeschar aus nah und fern aufs Beste zu unterhalten. Stars aus der Musik- und Unterhaltungsszene ehren oder werden geehrt. Dabei geben sie Kostproben ihres Könnens. Ein Dankeschön geht an die Familie Mack, die zum vierten Mal in Folge ihren Freizeitpark der Award-Verleihung zur Verfügung stellt.

Selbst Günther Jauch ist gekommen. Der TV-Star hält die Laudatio auf Thomas Gottschalk. "Thomas, kannst Du mich, sehen? Kannst Du mich hören? - Kannst Du mich spüren?", witzelt er. Gottschalk ist live zugeschaltet via Bildschirm. Er kann seine Auszeichnung , den "Ehren-Award" nicht persönlich entgegennehmen. Aufgrund einer Verletzung befindet er sich in einer Reha-Klinik. Bei allem Ach und Weh ist der Versehrte sichtlich um Haltung und Witz bemüht. "Oben hui und unten pfui", stellte er sich vor. Die Kamera schwenkt vom schnieken Sakko auf das geschiente Bein, gehüllt in einen Kompressionsstrumpf. Die Begegnung von Jauch und Gottschalk, den "zwei größten Stars der Show-Aristokratie" (Thomas Hermanns), ist sicher einer der großen Höhepunkte der Show.

Aber was wäre die Regenbogen-Show ohne die vielen Sänger und Musiker? Die Songs werden Wochen zuvor über den Äther geschickt, auf der Welle 102,8. Jetzt in Rust das Live-Erlebnis: Ein sprichwörtlich "Geiles Leben", wie es die Band Glasperlenspiel mit ihrem Titel beim Festauftakt verheißungsvoll besingt.

Die hübsche Namika trällert von ihrem "Lieblingsmensch" und wird als beste Newcomerin ausgezeichnet. Joris ist einfach nur glücklich: Nach dem Abitur hat er sich zum Leidwesen seiner Eltern ausschließlich der Musik verschrieben. Jetzt erntet er den Erfolg: "Volle Konzerthallen und einen tollen Preis."

Die Zahl der Geehrten reißt nicht ab: Mit dabei die norwegische Band "a ha" am Abend vor ihrem Auftritt in Mannheim (siehe Artikel auf dieser Seite), Nico & Vinz und Madcon. Im Fokus auch Lena Meyer-Landrut. Das "Wunder von Oslo", so Laudator Wayne Carpendale, will "Musik machen, um den Leuten Emotionen zu schenken." Und das tut sie. Am Freitagabend in Rust. Ebenso der junge Kelvin Jones. Der Reigen sämtlicher Künstler und Laudatoren ist groß. Den beliebten Award erhalten auch Guido Maria Kretschmer, Ina Müller und Cordula Stratmann.

Thomas Hermanns führt dabei in bewährter Manier durch den Abend. Er strahlt: "Es ist eine Preisverleihung mit der besten Stimmung im Zuhörersaal."

Und in diesem Jahr ganz ohne Zwischenfälle. Ohne in Ekstase geratene Zuschauer, die die Bühne erklimmen wollen. Dafür sorgt ein für manche Gäste vielleicht dann doch etwas zu großes Aufgebot an Sicherheitsleuten.