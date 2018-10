Foreigner zählen nach wie vor zu den großen Namen des Rock. Vor ihrem Auftritt am 26. Juli in Mosbach können sechs RNZ-Leser die Band persönlich kennenlernen. Foto: kg

Mosbach. (wit) Auf Du und Du mit großen Rock-Stars: Das bietet die Rhein-Neckar-Zeitung als Mitveranstalter des Auftritts von Foreigner am Freitag, 26. Juli, in Mosbach im Großen Elzpark im Rahmen einer gemeinsamen Verlosungsaktion mit dem Veranstalter "Provinztour" sechs Lesern an. Zu gewinnen sind drei mal zwei Tickets für ein so genanntes "Meet and Greet" mit der seit über 30 Jahren erfolgreichen Band. Die Gewinner treffen sich vor dem Auftritt im Backstage-Bereich auf einen Plausch mit den Musikern.

Foreigner gelten nach wie vor als eine der populärsten Rockbands weltweit, mit mehrfach Platin-Alben, vielen Top-Ten Platzierungen und ausverkauften Tourneen. Hits wie "Cold As Ice" oder "I Want To Know What Love Is" begeistern immer noch die Fans. Nach drei Jahren kommt die Band wieder nach Deutschland und tritt am Freitag, 26. Juli, 19.30 Uhr, im Großen Elzpark Mosbach auf. Das Vorprogramm gestaltet mit "Mother's Finest" eine weitere bekannte Gruppe.

Info: Wer "Meet & Greet-Tickets gewinnen will, schreibt bis 14. Juli eine Mail mit Stichwort "Foreigner" an metropol-quiz@rnz.de. Drei mal zwei Tickets werden verlost; die Gewinner werden per Rückmail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.