Mannheim. (wit) Sie strahlt die "Pure Lebensfreude" aus, wie eines ihrer Erfolgsalben heißt - und sie ist nach ihrem Durchbruch bei "Deutschland sucht den Superstar" längst selbst zur Top-Entertainerin geworden. Jetzt geht die Schweizerin Beatrice Egli (Foto: Bernhard) wieder mal auf Tour und kommt am Donnerstag, 13. Oktober, auch zu einem Konzert in den Mannheimer Rosengarten. Sechs RNZ-Leser können dann mit ein bisschen Glück nicht nur umsonst dabei sein, sondern die Sängerin sogar persönlich kennenlernen: Im Rahmen eines so genannten "Meet & Greet", das unsere Zeitung in Kooperation mit den Veranstaltern durchführt.

Zu gewinnen sind drei mal zwei Tickets, die sowohl für das Konzert als auch als Eintritt zum "Meet & Greet" im Vorfeld des Auftritts im Rosengarten gelten. Wer mitmachen will, schreibt bis zum 20. September eine Mail mit Stichwort "Beatrice Egli Meet & Greet" an die Adresse metropol-quiz@rnz.de. Bitte unbedingt den vollständigen Namen und eine Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden dann durch das Los ermittelt und telefonisch benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.