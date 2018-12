Von Peter Lahr

Waldbrunn. Kann man in Zeiten, in denen weltweit 60 Millionen Menschen ihre Heimat verlassen haben und sich auf der Flucht befinden, überhaupt einen Heimatkalender publizieren? Mit einem eindeutigen "Ja" beantworteten am Mittwochabend all jene diese Frage, die mitgewirkt haben am RNZ-Heimatkalender "Unser Land 2016". Dass man damit nicht nur thematisch auf der Höhe sei - inmitten der ARD-Themenwoche "Heimat" - belegte Schriftleiter und Mitherausgeber Gerhard Layer überzeugend. Fand die Präsentation doch im Strümpfelbrunner Rathaus statt, am Fuße des Katzenbuckels, der mit 626 Meter höchsten Erhebung des Odenwalds.

Wie man auf einem traditionellen Instrument wie dem Akkordeon zeitgemäß-frische Musik machen kann, bewiesen Jasmin Ammerbacher, Klara Zwickert und Franziska Steck überzeugend. "Der Saal ist voll", freute sich Mitherausgeber Karl Heinz Neser über gut 100 Gäste. "Der Heimatkalender ist ein Vorzeigeprodukt Ihres Hauses", begrüßte er die RNZ-Chefredakteure Inge Höltzcke und Klaus Welzel. Die aktuelle Ausgabe sei die 26. unter der Ägide der RNZ und auch die 26., die Gerhard Layer, Leiter der RNZ-Redaktion Mosbach, als Schriftleiter gestaltet habe. Auf viele Nachfolger hoffte Neser und dankte der RNZ für die verlegerische Treue.

"Man erfährt immer wieder Neues und Altes - sogar zu seiner Gemeinde", nannte Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas gleich einen gewichtigen Grund, von "Unser Land" begeistert zu sein. Der "Haus- und Hofhistoriker" sowie langjährige Kalenderautor Otmar Glaser brachte den Gästen die historischen Besonderheiten der "Winterhauch"-Gemeinden nahe. Vom Urlurch Trematosaurus, der vor 240 Millionen Jahren hier hauste - und nun als "Laugen-Tremi" ein leckeres Comeback feierte - bis zur über 300 Jahre alten Dorflinde ging die Reise. "Man schätzt nur das, was man kennt", beschrieb Gerhard Layer die Motivation. Heute verbinde sich mit dem Begriff der "Heimat" die Herausforderung, "jene menschenwürdig aufzunehmen, die keine Heimat mehr haben und bei uns eine neue suchen". Dass auch viele längst als Einheimische angesehene Mitbürger Flüchtlingsschicksale hinter sich haben, das führte ihn zur 320 Seiten starken Ausgabe, deren Inhalt er im Schnelldurchlauf vorstellte - und dabei vielfach die Lust zum Weiterlesen weckte.

"Heimat kann heute vielen einen fes᠆ten Anker bieten", betonte der CDU-Landtagsabgeordnete Peter Hauk. Die rund 90 Autoren forderte er auf: "Bleiben Sie am Ball und schreiben Sie auch aktuelle Geschichten." Dickes Lob gab es von einem weiteren bekennenden "Unser Land"-Fan. Laut Landrat Achim Brötel biete der Heimatkalender "Informatives und Anekdotisches, Nachdenkliches und Unterhaltsames, Geschichte und Geschichten, Prosa und Lyrik, Zeichnungen, Fotos und Texte, Großes und weniger Großes, aber immer ungemein Lesenswertes aus dem Neckartal, dem Odenwald, dem Bauland und dem Kraichgau." Und das alles auf höchstem Niveau. Zu Jean Amérys Satz "Man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben", fügte der Landrat ein klares Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen an: "Es ist eine gewaltige Herausforderung, der wir uns aber stellen müssen."

Für Inge Höltzcke hieß Heimat immer auch Heimat suchen. Ihr Resümee lautete: "Der Heimatkalender macht uns Mut, denn er zeigt: Viele Probleme von heute sind gar nicht so neu. Sie beschäftigten die Menschen schon vor 200 Jahren." Die ehrenamtlichen Autoren hätten viel Herzblut investiert. Nachdem Dieter Schirmer, Leiter von "Rhein-Neckar-Druck" Buchen, die ersten Exemplare überreicht hatte, bedankte sich mit Karl Wilhelm Beichert der dritte Herausgeber bei allen, die zum Erscheinen des Kalenders und dem Gelingen des Abends beitrugen. Sein Dank ging an die Autoren, die mit ihren Beiträgen die Vielfalt des Kalenders garantierten.

Info: "Unser Land 2016" (10,80 Euro) ist bei allen RNZ-Geschäftsstellen und im Buchhandel erhältlich.