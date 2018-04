Rhein-Neckar. (alb) Weil bei den Tarifverhandlungen zwischen der Rhein-Neckar Verkehr GmbH (RNV) und Ver.di gestern erneut keine Einigung zustande kam, hat die Gewerkschaft für Mittwoch wieder zu einem Warnstreik aufgerufen. Betroffen sind die mehr als 400.000 Fahrgäste in Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen und dem Umland, die von den Bussen und Straßenbahnen der RNV täglich befördert werden.

Morgen werden auch die Tarifgespräche fortgesetzt, und falls dann wieder kein Ergebnis erzielt wird, will Ver.di den Ausstand auf Donnerstag ausdehnen. "Die Verhandlungen sind völlig festgefahren", sagte Rudolf Hausmann gestern der RNZ. Der Ver.di-Verhandlungsführer warf der Arbeitgeberseite vor, die unterschiedlichen Tarifgruppen gegeneinander ausspielen zu wollen. So soll die RNV zwar bereit sein, der Forderung der Gewerkschaft nach mehr Geld zu entsprechen - allerdings nur im unteren Bereich und zu Lasten der höheren Entgeltgruppen, die finanziell kaum bessergestellt würden.

"Wir bedauern diese Entwicklung außerordentlich. Im Interesse unserer Fahrgäste bleibt zu hoffen, dass wir schnell zu einer Lösung kommen", sagte RNV-Verhandlungsführer Werner Dörring laut einer Mitteilung. Er hielt Ver.di vor, an der ursprünglichen Maximalforderung festhalten zu wollen. Diese beinhaltet eine Erhöhung der Einkommen um sieben Prozent, wobei das Plus über alle Gehaltsgruppen hinweg mindestens 200 Euro betragen soll, bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von einem Jahr.

Die RNV hat nach eigenen Angaben eine Erhöhung der Einkommen über Festbeträge um etwa 3,1 Prozent rückwirkend zum 1. April dieses Jahres und noch einmal etwa 2,4 Prozent von April 2014 an angeboten. Bei einem ersten Warnstreik waren am Freitag Busse und Straßenbahnen im Depot geblieben. Definitiv nicht gestreikt werden soll laut Ver.di beim Maimarkt-Auftakt an diesem Samstag. Ohnehin nicht vom Ausstand betroffen sind die Nah- und Fernzüge der Bahn, also auch die S-Bahn, sowie die Buslinien in den Umlandgemeinden und die Busse des BRN.