Mannheim/Metropolregion. Für zwei Gedenkminuten werden am Freitag, 28. Juni, von 11 bis 11.02 Uhr die Busse und Bahnen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) stillstehen. Die RNV beteiligt sich damit an dem "Zwei Minuten Stillstand", dass an die Opfer und Widerstandskämpfer des Holocaust erinnern soll. Die Idee stammt von der Künstlerin Yael Bartana, die für ihr Projekt vom israelischen Gedenktag "Jom haSho’a" inspiriert wurde. Die RNV will mit dieser Aktion ein Zeichen der Trauer und des Mitgefühls mit den Opfern, der Verurteilung von Fremdenhass, Rassismus und rechtsextremer Gewalt sowie der Vielfalt und Offenheit Deutschlands setzen. Zudem hat die RNV in den vergangenen Monaten die Aspekte der Zwangsarbeit bei den Verkehrsbetrieben Mannheim und Ludwigshafen, der Oberrheinischen Eisenbahn-Gesellschaft AG und Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG während des Zweiten Weltkrieges aufgearbeitet. Pünktlich zum "Stillstand" am Freitag sollen diese um 11 Uhr auf www.rnv-online.de veröffentlicht werden. (RNZ/rl)