Von Hans-Peter Pyrie

Mannheim. Glücklich die Band, die solche Fans hat. 9000 kamen zum Pur-Konzert in die Mannheimer SAP Arena, schwelgten zweieinhalb Stunden lang fast durchgehend in schierer Glückseligkeit, kannten praktisch alle Songtexte auswendig und sangen kräftig mit. So hätte Front-Mann Hartmut Engler den Teleprompter, von dem er selbst kurioserweise manche seiner Texte ablas, eigentlich gar nicht gebraucht - zumal er an diesem Abend seine krankheitsbedingt noch leicht angeschlagenen Stimmbänder zwischendurch immer wieder mal schonen konnte und der Chor der Fans die Gesangsparts übernahm.

Pur aus Bietigheim-Bissingen: Diese Band ist und bleibt auch nach 30 Jahren ein Phänomen. Wer sie nicht mag, spricht ziemlich verächtlich über sie - aber wer sie mag, der liebt sie bedingungslos und fast abgöttisch. Letzteres zeigte auch das Mannheimer Konzert: Der Applaus war ohrenbetäubend und die Begeisterung grenzenlos nach und auch schon während jedes einzelnen Songs.

Ob diese Songs Schlager sind, frei nach dem englischen "Hits", ob es Pop oder eher Volksmusik im besten Sinne ist: Solche Kategorisierungen sind ebenso sinnlos wie egal. Denn wenn Pur auf die Bühne kommen, ist schlichtweg Party angesagt: Zu Musik, die Kritiker als anspruchslos, als stereotyp und sogar als nichtssagend und langweilig anprangern, die den Fans jedoch wohliges Kribbeln verursacht und sie dann in die Höhe schnellen und immer wieder begeistert mitklatschen lässt. Kaum eine Band in Deutschland polarisiert so wie Pur - vielleicht ist auch das ein Grund dafür, warum sie eine so treue Fangemeinde haben.

"Manchmal scheitert man, dann muss man es einfach nochmal versuchen" oder "Das Miteinander ist der bestmögliche Versuch": Solche Sprüche von Hartmut Engler wecken offenbar Sehnsüchte bei den Fans, die dann für sie in und mit den Pur-Songs erfüllt werden. So begann dieser Abend mit "Schein und Sein", wie das neue Album heißt, und ging dann rasch über in ein buntes Potpourri der Pur-Hits aus drei Jahrzehnten. Spätestens ab hier gab es kein Halten mehr für die Fans, die es sichtlich genossen, sich einfach mal nur so und ohne Wenn und Aber fallen lassen zu können: Mitten hinein ins einzigartige Pur'sche Abenteuerland.