Psychoterror am Telefon: Die Opfer wurden durch Anrufe unter Druck gesetzt. Foto: Deck

Von Willi Berg

Mannheim/Heidelberg. Ein Heidelberger Rechtsanwalt hat gestanden, zahlreiche Menschen geschädigt zu haben. "Ich habe große Schuld auf mich geladen", sagte der 42-Jährige zum Prozessauftakt vor der Mannheimer Wirtschaftsstrafkammer. Er habe damals den "moralischen Kompass verloren" und entschuldigte sich bei den Opfern. Im Knast habe er nun zum christlichen Glauben gefunden.

Es sind vor allem ältere Menschen, die der Jurist mit der fiktiven Spielgemeinschaft "Lotto 3000" geprellt haben soll. Er habe ihnen eine Mitgliedschaft verkauft, die sie nicht wollten, sagte der Anwalt. "Das beschämt mich zutiefst". Die Idee für "Lotto 3000" habe er gemeinsam mit einem mitangeklagten 39-jährigen Informatiker aus Frankfurt ausgeheckt. Beide Männer werden unter anderem des (versuchten) Betruges, der strafbaren Werbung sowie der Erpressung in über 1000 Fällen beschuldigt.

Mitangeklagt sind zudem der Betreiber eines Call-Centers in Dortmund sowie die Teamleiterin eines Call-Centers in Ludwigshafen. Für den Prozess sind 47 Verhandlungstage anberaumt. Das Urteil soll erst im September verkündet werden. Viele der Opfer waren bereits über 80 Jahre alt. Einige wurden offenbar durch wiederholte Drohanrufe krank, mit denen sie zur Zahlung gedrängt wurden. Deshalb lautet die Anklage auch auf Körperverletzung. "Es war ein teuflisches System", sagte der Jurist. Ältere Menschen, seien einem "Telefonterror ausgesetzt" worden, um Geld zu verdienen. Das sei "schlimm". Einige der Opfer wurden offenbar über 1000 mal am Telefon belästigt.

Die Staatsanwaltschaft geht von folgendem Sachverhalt aus: Demnach wurden zwischen März und November 2011 bundesweit fast 300 000 vorwiegend ältere Personen telefonisch kontaktiert. Ziel war es, Mitglieder für eine nicht existente Lottospielgemeinschaft zu gewinnen. Und das zu einem monatlichen Beitrag von 69 Euro. Mindestdauer drei Monate. Neben der Chance auf Millionengewinne wurde ein Gutschein in Höhe von 100 Euro beim Versandhaus Otto versprochen. Offenbar war alles gelogen. "Es bestand nie die Absicht, eine Spielgemeinschaft einzurichten", sagte Erster Staatsanwalt Peter Lintz. Gewonnen haben wohl nur die Angeklagten. Die beiden mutmaßlichen Haupttäter sollen mit der miesen Masche rund 170 000 Euro kassiert haben. Der tatsächliche Schaden dürfte weit höher sein.

Die Anrufe wurden über Call-Center in Deutschland, Mazedonien und auf Mallorca getätigt. Man habe die Angerufenen "mit psychologischen Tricks in konstruierte Fallen laufen lassen", sagte der Anwalt. Dabei wurde den Opfern möglichst häufig das Wort "Ja" entlockt, und daraus die Zustimmung zu einem Vertrag konstruiert, so die Anklage.

Zum "Beweis" wurde das Telefonat aufgezeichnet und dann so geschnitten, dass sich daraus eine angebliche Mitgliedschaft ergab. Dies betraf fast 30 000 Personen. 5000 von ihnen waren 80 Jahre und älter. Wer den Monatsbeitrag nicht zahlte, bekam Mahnschreiben auch aus der Kanzlei des Anwalts. 42 000 Schreiben sollen versandt worden sein. Darin wurde gedroht, das Geld gerichtlich einzutreiben und damit, den Fall an die Schufa zu melden. Zudem sahen sich die Opfer einem Psychoterror durch automatisierte Bandansagen ausgesetzt. Laut Anklage waren 15 000 Personen davon betroffen, die insgesamt 700 000 Telefonate erhielten.

Dem Anwalt, der in U-Haft sitzt, wird zudem Geldwäsche vorgeworfen. Die Rede ist von über 800 000 Euro, die über seine Konten liefen. Der Jurist gab zu, Gelder aus kriminellen Geschäften eines Skandinaviers "verschoben" zu haben.

Der Anwalt sei auf die schiefe Bahn geraten, nachdem in den 90er Jahren seine Telekommunikationsfirma pleite war. Er fing zunächst an, Geld für eine andere Firma einzutreiben, die Geld mit falschen Gewinnversprechen machte. In 2011 folgte dann "Lotto 3000". Er habe rund 30 000 Euro für seine Dienste erhalten.

Das Ende kam im Oktober 2011. Damals habe er einen Anruf eines Redakteurs der Rhein-Neckar-Zeitung erhalten, der ihn nach "Lotto 3000" fragte. Und der auf ein Video bei Youtube mit einem aufgezeichneten Drohanruf hinwies. Als er sich das angesehen habe, sei ihm erst bewusst geworden, wie "scheußlich" die Ansagen waren. Sofort habe er alle Aktivitäten eingestellt. "Ich war entsetzt und stürzte in eine Depression".