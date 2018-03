Von Volker Knopf

Karlsruhe. Der Mordprozess ohne Leiche vor dem Karlsruher Landgericht gibt auch nach dem neunten Verhandlungstag weiter Rätsel auf. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 45-Jährigen Vietnamesen vor, seine 34-jährige Frau ermordet zu haben. Von der Leiche fehlt jedoch bis heute jede Spur.

Am 23. Juli 2014 hatte der Mann seine Frau vermisst gemeldet. Nachbarn hatten in der Wohnung im Karlsruher Stadtteil Durlach-Aue zuvor von Streitigkeiten zwischen den Eheleuten aus Vietnam berichtet. Der Mann soll seine Frau bereits in der Vergangenheit mehrfach mit einem Messer bedroht haben. Die Vermisste hinterlässt zwei Kinder im Alter von neun und elf Jahren.

Vor Gericht schweigt der Angeklagte weiter beharrlich zu den ihm vorgeworfenen Taten. Die Daten seines Handys hatten ergeben, dass es in der Nacht des 24. Juli an einem Funkmasten in der Nähe des Weingartner Moors und des Grötzinger Baggersees eingebucht wurde. Hier hatte die Soko "Aue" in einer der größten Suchaktionen der Karlsruher Geschichte nach der Frau gefahndet. Selbst ein Bundeswehr-Jet kam zum Einsatz - allerdings vergeblich.

In der Wohnung des Angeklagten hatte die Polizei eine Druckluftpumpe, Paddel und ein Schlauchboot gefunden, die der Mann erst kurz zuvor angeschafft hatte. Aufgrund dieser Hinweise geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Beschuldigte sein Opfer möglicherweise in der Tiefe des Sees versenkt hat.

In dem aufwendigen Indizienprozess wurden mittlerweile etliche Zeugen befragt. Allesamt berichteten von zerrütteten Familienverhältnissen. Die 34-jährige soll einen Anwalt beauftragt haben, die Scheidung einzureichen. Die Asiatin, die ein Nagelstudio in der Karlsruher City betrieb, hatte offensichtlich diverse Liebhaber. Oberstaatsanwalt Rüdiger Rehring ist überzeugt, dass der klein gewachsene, hagere Mann seine Frau aus Eifersucht und aus Verärgerung über ihren Lebenswandel heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen ermordet hat - zudem getrieben von der Angst seine beiden Söhne nach einer Scheidung eventuell an seine Frau zu verlieren.

Doch wie die Tat vonstatten ging, dafür hat Rehring bis heute keine plausible Erläuterung. Im Haus selbst fanden sich keinerlei Tatspuren. Leichenspürhunde schlugen ebenfalls nicht an. Allerdings wurde der Mann beobachtet, wie er einen Tag nach der Vermisstenmeldung einen großen Teppichkoffer in den Kofferraum seines Autos verfrachtete. Bei der ersten polizeilichen Vernehmung hatte er angegeben, dass er - mitten in der Nacht - testen wollte, ob der Koffer in das Auto passe, da eine größere Reise geplant sei.

Bei den Zeugenvernehmungen kam jetzt zu Tage, dass er seinem älteren Sohn und der Haushälterin befohlen hatte, bei der Polizei zu seinen Gunsten zu lügen. Während der U-Haft soll er ferner einem Mithäftling - nachdem die Affären seiner Frau im Zuge der Ermittlungen immer augenscheinlicher wurden - gesagt haben, dass er "wohl die richtige Entscheidung getroffen" habe.

Zwei Mädchen aus der Nachbarschaft hatten im Prozess allerdings behauptet, die Vermisste nach ihrem Verschwinden noch einmal lebend gesehen zu haben. Auch ihr Handy soll danach noch einmal eingeloggt gewesen sein. Andererseits hinterließ die Frau Schlüssel, Portemonnaie und Reisepass in ihrer Wohnung. Recherchen der Polizei ergaben keinerlei Informationen über einen Aufenthalt im asiatischen Raum. Zudem gilt es aus Sicht der Staatsanwaltschaft als lebensfremd, dass die trotz ihres unsteten Lebenswandels als fürsorglich geltende Mutter ihre Söhne im Stich ließ.

Die Urteilsverkündung ist für Mitte März geplant.