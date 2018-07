Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. 50 Tage streiken die Postler in der Metropolregion nun schon, doch gestern rückt zum ersten Mal die Polizei an. "Hausfriedensbruch" lautet der Vorwurf, und Gewerkschaftssekretär Christian Oswald muss mit einer Anzeige rechnen. Zunächst geht es ohne Konfrontation, als sich rund 80 Briefboten vor der Mannheimer Niederlassung versammeln und ein ohrenbetäubendes Trillerpfeifenkonzert veranstalten.

Mit ihrer Aktion "Sicherheit und Zukunft" hauen sie kurz vor den neuen Verhandlungen des gelben Konzerns mit Verdi bei einer Demonstration vor dem Betriebsgelände auf die Pauke. Diesmal sind es auffällig viele Frauen, die ihrem Unmut Ausdruck verleihen, dass die Post Paketgesellschaften mit dem Namen "Delivery" aus dem Haustarifvertrag genommen hat. Derzeit arbeiten dort rund 6000 Leute.

Mit ihrer Unterschrift wurden diese allerdings aus einem befristeten in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Die Sorge der Mannheimer Protestierer: Nach den finanziellen Abstrichen im Paketdienst könnten bald auch Einschnitte bei der personalintensiven Briefbeförderung folgen. Die Post hingegen betont gebetsmühlenartig, dass die Löhne in den neuen Paketgesellschaften deutlich über der Konkurrenz lägen und der Briefbereich unangetastet bleibe.

Die Mannheimer Frauen sind es dann, die als erste am verblüfften Wachmann vorbei Fahnen schwenkend verbotenerweise auf das Firmengelände marschieren. Im Sog folgen fast alle Demonstranten. Eine lärmende Ehrenrunde in Gluthitze um das Zentrum herum und nach zehn Minuten stehen alle wieder vor der Tür.

"Das ist juristisch gesehen Hausfriedensbruch, aber wir wollen keine Kollegen anzeigen", sieht der Hausherr in der Käfertaler Turbinenstraße, Werner Braun, diesen Ausrutscher gelassen. Die herbeigerufene Polizei nimmt deshalb nur die Personalien des Gewerkschaftssekretärs Christian Oswald auf. Der ist sich keiner Schuld bewusst: "Ich habe versucht, die Leute davon abzuhalten. Es ist mir aber leider nicht gelungen", erklärt er nicht ohne Augenzwinkern.

Zurzeit sind nach seinen Angaben über 350 von 2500 Postbeschäftigten in der Metropolregion noch im Ausstand. Werner Braun spricht von weniger Streikenden und von einigen Streikabbrechern, die inzwischen an den Arbeitsplatz zurückgekehrt sind. Besonders stolz ist der Mannheimer Niederlassungsleiter auf die Arbeitsleistung derjenigen, die Verdi die kalte Schulter zeigen. Über 80 Prozent der Briefe und über 90 Prozent aller Pakete kämen trotz der heißen Streikphase weiterhin bei den Empfängern im Rhein-Neckar-Gebiet an.

Wie lange das Muskelspiel noch weitergehen soll, weiß keine der beiden Seiten. Aber allmählich wird deutlich, dass sowohl Niederlassungsleiter als auch Streikführer auf eine Einigung bei den aktuellen Verhandlungen hoffen, damit noch vor der anstehenden Ferienzeit der Postbetrieb wieder zur Normalität übergehen kann.