Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Unsortierte Briefe bis unters Dach? Pakete stapelweise in der Ecke? Von wegen. Während der Poststreik in die mittlerweile dritte Woche geht, zeigt er in der Mannheimer Niederlassung der Deutschen Post AG, die für die gesamte Metropolregion Rhein-Neckar zuständig ist, relativ wenig Wirkung - sagt zumindest Werner Braun, Chef des Verteilzentrums an der Turbinenstraße. "Weit über 80 Prozent der Briefe und mehr als 90 Prozent aller Pakete werden von uns pünktlich ausgeliefert", so seine Aussage. "Rückstaufrei" heißt das im Firmendeutsch.

Grund des emotionalsten und härtesten Tarifkonflikts seit Jahrzehnten ist die Ausgliederung von 49 regionalen Paketgesellschaften in die Posttochter Delivery. In diesen Unternehmen arbeiten bundesweit bereits mit einem unbefristeten Vertrag mehr als 7000 Paketboten, die nicht nach dem Haustarif der Post bezahlt werden, sondern nach den Tarifen der Logistikbranche, die regional unterschiedlich sind.

Die Gewerkschaft Verdi möchte, dass alle tariflich unter das Dach der Post zurückgeholt werden. Rund 15 Prozent der 2600 Beschäftigten folgen dem Aufruf, nicht am Arbeitsplatz zu erscheinen, heißt es dazu von Seiten der Post: "Aber es werden täglich weniger; die ersten Streikenden der AG sind bereits wieder zurückgekehrt", erklärt Braun.

Ihre Gründe seien vielfältig. Einerseits würden sie einsehen, dass "sie sich selbst ins Fleisch schneiden", wenn sie Kunden verärgern, sagt Braun. Andererseits hätten sie erkannt, dass das Streikgeld geringer sei als ihr üblicher Verdienst, auf den sie nicht längere Zeit verzichten könnten. Und Braun nennt noch einen Grund, warum sich nach seiner Auffassung Streikende plötzlich anders besinnen: "Unabhängig von der Gründung von Delivery behalten sie doch ihre Verträge, ihre Jobs und ihr Geld ohne jede Einschränkung - also warum sollten sie überhaupt streiken?".

"Wir lassen uns nicht einschüchtern", zeigt sich auch eine junge Mitarbeiterin kämpferisch. Ihr hatten Streikende beim Betreten des Postgeländes nachgerufen: "Du bist schuld, wenn die Post zugrunde geht". Das habe eine Trotzreaktion ausgelöst. Jeder, der streiken wolle, solle streiken, so ihre Ansicht. Aber sich beleidigen zu lassen, weil man arbeite, gehe gar nicht und sei "in höchstem Maß unanständig".

Und wie geht es weiter, wenn sich die Verhandlungsparteien nicht einigen? "Wir sind hoch motiviert und fit für die kommenden Wochen", gibt sich der Niederlassungsleiter zuversichtlich. Braun rechnet fest damit, dass immer mehr Streikende an ihren Arbeitsplatz zurückkehren, wenn sich der Arbeitskampf tatsächlich noch länger hinziehen sollte.