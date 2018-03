'Die Brutalität gegenüber Ordnungshütern hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen': Polizeimeister Christian Beck alias 'Chri Be' legt mit einem Video und einem Song, die bei Youtube zum Renner geworden sind, den Finger in die Wunde. Foto: Alfred Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Christian Beck ist von der schnellen Truppe. Der Mannheimer Polizeimeister arbeitet tagsüber beim mobilen Einsatzzug der Ordnungshüter und hält seinen Kopf hin, wenn Sicherheit und Ordnung gefährdet sind. Bekämpfung von Randale bei Fußballspielen oder Demonstrationen gehören zum Alltagsgeschäft des 25-jährigen. Die Narbe an seiner Hand spricht für sich.

In seiner Freizeit allerdings nennt er sich "Chri Be" und macht Hip-Hop. Jetzt haben er und Thomas Mohr, Mannheims Chef der Polizeigewerkschaft, Hobby und Beruf auf einen Nenner gebracht. Ihr Video zum Song "Auch nur ein Mensch" gibt einen schonungslosen Einblick in die gefährliche Arbeit der Polizei.

"Der Text und die unterlegten, zum Teil schockierenden, Originalfilmszenen sollen dazu beitragen, dass die Gesellschaft zum Nachdenken angeregt wird," fordert Mohr. Die musikalische Aufarbeitung der wachsenden Gewalt gegen Polizisten scheint den Nerv zu treffen: Der Rap des gebürtigen Hessen bringt es innerhalb von drei Tagen auf über 72 000 Klicks bei Youtube.

Im ersten Halbjahr sind in Baden-Württemberg bereits 471 Polizistinnen und Polizisten im Dienst verletzt worden. Im Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres sind es über 60 Prozent weniger. Gerade am zurückliegenden Wochenende gab es wieder einen schlimmen Fall in Heilbronn (siehe Artikel auf dieser Seite). Und auch die Anzahl der Widerstände gegen die Staatsgewalt und die Beleidigungen nimmt ständig zu. Insgesamt betrachtet werden laut Polizeigewerkschaft im ersten Halbjahr in Baden-Württemberg 2289 Straftaten gegen Polizistinnen und Polizisten registriert, ein Plus von 24 Prozent.

Diese Zahlen, gepaart mit einer steigenden Respektlosigkeit, haben Beck und Mohr motiviert, auf diese bislang einmalige Art und Weise den Finger in eine offene Wunde zu legen. Die Brutalität gegenüber Ordnungshütern habe ein unerträgliches Ausmaß angenommen, sagen beide. Ein breiter gesellschaftlicher Konsens sei jetzt notwendig, weil Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten, aber auch gegen Hilfsdienste, wie Feuerwehr oder Rettungssanitätern keine Kavaliersdelikte, sondern verachtenswerte Straftaten seien, fordert auch die Polizeigewerkschaft. Ursachenforschung sei ebenso wichtig wie die Einführung eines eigenen Straftatbestandes für Gewalt gegen die Polizei.

Der Anfang scheint gemacht, denn der Rap aus Mannheim kommt gut an im Internet. "Aus dem ganzen Bundesgebiet bekommen wir durchweg positive Feedbacks, aber auch über die Grenzen hinaus. Selbst aus den Reihen der österreichischen Polizei gibt es Lob und Anerkennung", erklärt Thomas Mohr stolz. Mit dem Titel erreiche die Polizei nun endlich auch die Jüngeren in der Gesellschaft.

Das gefragte Dreieinhalb-Minuten-Video ist übrigens in einer einzigen Nacht entstanden - an Mohrs Heimcomputer. Und wie lange hat der Nachwuchsautor gebraucht, um seinen Text für den Sprechgesang über den alltäglichen "Straßenkampf der Polizei" zu schreiben? "Höchstens eine halbe Stunde", versichert der Rapper in Uniform glaubwürdig. Wie bereits erwähnt: Christian Beck alias Chri Be gehört zweifelsohne zur schnellen Truppe.

Info: "Chri Be's" Video ist zu sehen unter www.youtube.com.