Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es sieht beeindruckend aus. Und auch wenn Polizeipferde auf den ersten Blick vielleicht etwas antiquiert wirken, lässt keiner der Beteiligten Polizeibeamten um Polizeichef Hubert Böllinger Zweifel daran aufkommen, dass die Pferde bei der Polizei nach wie vor eine wichtige Funktion erfüllen. Es braucht beispielsweise nicht viel an Vorstellungskraft, um zu glauben, dass auch eine größere Anzahl von Menschen zum Stehen kommt, wenn vier oder fünf Polizeipferde im Trab vor der Menge zum Halten kommen.

Auch Otwin Heidicker, Leiter der Reiterstaffel Mannheim, kann der Auffassung, dass Reiterstaffeln aus einem anderen Jahrhundert stammen, rein gar nichts abgewinnen. In zahlreichen Einsatzgebieten gebe es kein besseres und flexibleres Fortbewegungsmittel als das Pferd wie etwa im Wald oder verwilderten Randgebieten und natürlich bei den diversen Großveranstaltungen wie Fußballspielen oder Demonstrationen. Pferd und Reiter strahlten eine Autorität aus, die gerade in Massen durchaus Wirkung zeige.

In Zukunft, so Heidicker, werde die Reiterstaffel öfter in der Region anzutreffen sein. Eine Entscheidung, die Böllinger und auch Forstmitarbeiter Andreas Kolb sehr begrüßten. "Das ist uns eine große Hilfe." Von der Kriminalitätsprävention bis zu Ordnungsaufgaben im Schutzgebiet Wald werden die Aufgaben hier in der kurfürstlichen Residenz reichen. Im Wald gehe es beispielsweise um die Kontrolle der Anleinpflicht für Hunde und das komplette Rauchverbot im Wald.

Die beiden Pferde "Richy" und "Da Capo" mit ihren Reitern Nathalie Ruske und Wolfgang Ott scheinen den neuen Aufgaben übrigens sehr gelassen entgegen zu sehen. Ruhig standen die beiden Vierbeiner in der Nähe der Grillhütte und begutachteten ihre neue Umgebung. Die beiden gehören zu einer 15 Pferde umfassenden Reiterstaffel und sind neben den Pferden einer zweiten Reiterstaffel in der Nähe von Stuttgart für ganz Baden-Württemberg zuständig.

Ein Polizeipferd kostet das Land übrigens 5000 bis 8000 Euro in der Anschaffung. Und die Ausbildung dauert rund zwei Jahre.

Keine Frage, dass die beiden und wahrscheinlich auch ihre Kollegen die Arbeit mit den Pferden sehr schätzen. Vielleicht findet sich das Glück dieser Erde nicht jeden Tag auf dem Rücken der Pferde. Aber es sei ein sehr schöner Beruf und um kaum etwas in der Welt würden sie den Sattel gegen eine andere Sitzgelegenheit eintauschen.