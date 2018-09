Rhein-Neckar. (sha/pol) Die Polizei hatte am Donnerstag im Rhein-Neckar-Kreis wieder einmal alle Hände voll zu tun. Unter anderem schob in Hockenheim ein Lkw zwei Autos zusammen, in Ketsch wurde ein Hund aus dem Beiwagen eines Motorrades geschleudert, und in Weinheim versuchten Betrüger, mit dem Enkeltrick Geld zu erbeuten.

> Hockenheim: Sachschaden von mehreren Tausend Euro entstand bei einem kuriosen Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 20 Uhr in der Straße Talhaus im Industriegebiet. Zwei Autofahrer hatten ihre Autos am Nachmittag auf dem Parkstreifen abgestellt - als sie gegen 22 Uhr zurückkehrten, mussten sie feststellen, dass ihre Autos zusammengeschoben und um über einen Meter verrückt waren. Vor den Autos parkte ein Sattelzug, an dessen Heck die Polizei am Unterfahrschutz frische Unfallspuren entdeckte. Daran befanden sich Lackantragungen, die gesichert worden. Der 47-jährige Fahrer aus Bulgarien, der in der Schlafkabine im Führerhaus schlief, gab an, nichts von einem Unfall bemerkt zu haben.



> Ketsch: Bei einem Unfall an der Kreuzung L 599/L 630 ist am Donnerstag bei einem Unfall ein Motorrad mit Beiwagen umgekippt - dabei wurde der 48-jährige Fahrer leicht verletzt. Ein im Beiwagen sitzender Hund wurde herausgeschleudert, blieb aber ebenfalls unverletzt. Nach den bisherigen Unfallermittlungen hatte sich der Zweiradfahrer "falsch" nach links eingeordnet. Als er auf den rechten Fahrstreifen wechselte, übersah er einen von hinten herankommenden 49-jährigen Autofahrer. Trotz Vollbremsung konnte der Mercedesfahrer die Kollision nicht mehr verhindern.



> Weinheim: "Hallo Onkel Friedrich, ich bin's, dein Neffe." Mit diesen Worten meldete sich ein unbekannter Mann am Donnerstagmittag bei einem 64-Jährigen in Weinheim. Die Rückfrage, ob der Neffe "Tobias" am Telefon sei, wurde bejaht. "Tobias" erzählte im weiteren Verlauf des Gesprächs, dass er in finanziellen Schwierigkeiten sei und dringend Geld benötige. Nachdem der 64-Jährige schließlich misstrauisch wurde, beendete er das Gespräch. Ein Rückruf bei seinem Neffen ergab, dass dieser ihn nicht angerufen hatte, anschließend informierte er die Polizei.

Zwischen 11 und 12.45 Uhr versuchten unbekannte Täter einen 60-Jährigen und eine 75-jährige Frau mit der gleichen Masche zu betrügen. Auch hier schöpften die Angerufenen Verdacht, brachen die Gespräche ab und verständigten anschließend die Polizei.

> Sinsheim: 600 bis 700 neuwertige Autoreifen unterschiedlicher Größen und Marken im Wert von circa 50.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aus dem Reifenlager einer Firma in der Carl-Benz-Straße gestohlen. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen fuhren die Täter, nachdem sie ein Zaunstück entfernt hatten, auf die Rückseite des Reifenlagers. Anschließend stiegen sie auf das Blechflachdach, wo ein Element abmontiert wurde. Über diese Öffnung wurden die Reifen aus dem Lager geschafft und verladen. Zum Abtransport müssen die Täter einen größeren Lkw oder mehrere Fahrzeuge benutzt haben.

> Ketsch: 30 Motorsägen und zwei Steinschneidemaschinen haben Zeugen am Donnerstag gegen 18 Uhr inmitten des Ketscher Waldes entdeckt. Die neuwertigen Geräte der Marke "Stihl", teilweise noch in Originalkartons verpackt, waren unter einem Gestrüpp versteckt und mit Ästen und Blättern bedeckt. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, waren die Geräte am 24. März aus einer Land- und Gartentechnik-Firma in Heilsbronn in Bayern entwendet worden. Die Maschinen wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter 06202/2880 bei der Polizei in Schwetzingen zu melden.