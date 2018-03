Rhein-Neckar. (alb) Ein übles Gerücht nebst Bild geisterte am späten Dienstagabend durch die sozialen Medien: "+++EILMELDUNG++++ Bombe in Wiesloch explodiert, zehn Tote." Tatsächlich war in der Weinstadt kurz zuvor ein Radlader vollständig ausgebrannt. Anwohner hatten in Zusammenhang damit Explosionsgeräusche vernommen. Der Grund: Wegen der Hitzeentwicklung waren die beiden Reifen geplatzt. Der Feuerwehr gelang es recht schnell, den Brand zu löschen.

Die im Netz verbreitete "Nachricht" stieß bei Rettungskräften und Polizei auf völliges Unverständnis. "Bewusst gesteuerte Falschmeldungen sind geeignet, Panik unter der Bevölkerung auszulösen", sagte ein Polizeisprecher. Ein solches Verhalten sei unter Umständen strafbar und werde konsequent verfolgt.

Die jüngsten Ereignisse in Bayern und Reutlingen hätten alle Menschen stark verunsichert. Die Beamten des Mannheimer Polizeipräsidiums seien jedoch schon davor "besonders wachsam" gewesen und jedem Hinweis nachgegangen. "Wir schätzen kontinuierlich die Lage ein und aktualisieren diese", sagte der Sprecher. Sämtliche Großveranstaltungen in der Region seien ohnehin im Fokus der Polizei und würden "lageangepasst" begleitet.

Die Beamten seien "zusätzlich sensibilisiert", um den Bürgern das größtmögliche Maß an Sicherheit zu verleihen. "Auch wenn es einen hundertprozentigen Schutz nicht geben kann", schränkte der Polizeisprecher ein. Es sei den Beamten bewusst, dass aktuell das Sicherheitsgefühl der Menschen leide. Niemand solle deswegen allerdings in Panik verfallen, wenngleich Aufmerksamkeit und Wachsamkeit "natürlich angebracht" seien. Deshalb sollte bei verdächtigen Wahrnehmungen immer sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 verständigt werden.