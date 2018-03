Mannheim. (pol/mün) Bei den Ermittlungen gegen einen international besetzten Drogenhändlerring in Mannheim verzeichnen Staatsanwaltschaft und Polizei einen Erfolg. Bei der Durchsuchung mehrerer Wohnungen am 31. Juli wurden 2,3 Kilogramm Marihuana sichergestellt, wie die beiden Behörden in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen. Die illegalen Drogen sollen einen Martkwert von etwa 23.000 Euro haben.

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hat Haftbefehle gegen fünf Tatverdächtige im Alter zwischen 24 und 32 Jahren beim Amtsgericht beantragt. Nach der Vorführung beim Haftrichter am 1. August wurde alle Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

Auf Rückfrage erklärte ein Polizeisprecher, dass es sich um einen weiteren Dealerring handele, der nichts mit den Ermittlungen und der Razzia der Mannheimer Polizei Ende Juni zu tun haben.