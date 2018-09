Am Dienstagmorgen durchsuchte die Polizei unter anderem die Asylbewerberunterkunft in Mosbach-Neckarelz. Foto: Schattauer

Mosbach/Haßmersheim/Leimen. (pol/rl) Mit einem Großaufgebot durchsuchte das Kriminalkommissariat Mosbach am Dienstagmorgen Zimmer in den Asylbewerberunterkünften in Mosbach, Haßmersheim und Leimen. Bereits im Frühjahr gingen bei der Polizei vermehrt Hinweise ein, dass Asylbewerber im Mosbacher Elzpark illegal mit Betäubungsmitteln handeln und hierbei auch Drogen an Jugendliche verkauft werden sollen.

Es erfolgten intensive Ermittlungen, bei denen 13 aus Gambia stammende Männer im Alter zwischen 19 und 28 Jahren auffielen. 12 Tatverdächtige waren zu dieser Zeit in der Zeltunterkunft des großen Elzparks untergebracht. Ein 19-jähriger Gambier, untergebracht in einer Sammelunterkunft in Leimen, hielt sich häufig in der Mosbacher Zeltunterkunft auf und beteiligte sich am Rauschgifthandel.

Insgesamt kam es zu 10 Haftbefehlen und 13 Durchsuchungsbeschlüssen für die Unterkünfte, in denen die Tatverdächtigen inzwischen untergebracht waren. Diese wurden am Dienstagmorgen vollstreckt. Mit insgesamt 152 Kräften durchsuchten mehrere Einheiten der Polizei sowie vier Rauschgiftspürhunden die Objekte.

Dabei wurden acht Tatverdächtige festgenommen, gegen die bereits Haftbefehle erlassen worden waren. Diese wurden im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt. Ein Tatverdächtiger war nicht vor Ort, ein weiterer Tatverdächtiger konnte am Nachmittag festgenommen werden und wird am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.

Bei den Durchsuchungen fanden die Polizeibeamten umfangreiches Beweismaterial. Ein Rauschgiftspürhund führte die Ermittler zu einem Depot, in dem sich zum Verkauf abgepacktes Marihuana befand. Ferner wurden zahlreiche Mobiltelefone sichergestellt.