Campieren in den Klassenzimmern heißt es für die Sportler. Wie hier in der Feudenheimschule, wurde auch andernorts Platz geschaffen. Foto: vaf

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. In den Schulhäusern ist von Pfingstferien nichts zu spüren. 36 Schulen dienen während des Internationalen Deutschen Turnfestes (IDTF) als Unterkunft. Für den Notfall stehen drei Schulen als Ausweichquartiere bereit. In der Quadratestadt werden 13 000 Dauergäste rund um die Uhr von ehrenamtlichen Helfern betreut. "Es sind vor allem Sport- und Turnvereine, aber auch Kirchengemeinden oder eine Karnevalsgesellschaft, die diese Schulpatenschaften übernommen haben", sagt Jutta Hinz vom Medienteam Mannheim.

Hauptverantwortlicher des Schulhelferteams ist der Quartiermanager, der vorab eine Schulung als qualifizierter Ersthelfer erhielt sowie in die Hygienevorschriften eingewiesen wurde. Edgar Lauer, Vorsitzender der DJK Feudenheim, ist ein solcher Quartiermanager. "Wir betreuen mit etwa 90 Helfern, die nicht nur von der DJK, sondern aus anderen Vereinen und aus den Reihen der Bürger kommen in der Feudenheimschule rund 560 Turnfestgäste", so Lauer. Der erste Großeinsatz fand bereits gestern statt, als die Klassenräume für die Übernachtung sowie Infopoints und die angrenzende Kulturhalle für das Frühstück eingerichtet wurden. "Unsere Helfer sind in Schichten eingeteilt. Es ist immer jemand da", so Lauer, für den die Übernahme der Schulpatenschaft als vor Ort ansässiger Sportverein eine Selbstverständlichkeit bedeutet.

Die Schulen sind von einem in der Betreuung von Großveranstaltungen erfahrenen Caterer mit allen haltbaren Lebensmitteln wie Honig, Marmelade, Müsli sowie der sogenannten Hardware vom Einmalhandschuh bis zur Kaffeemaschine ausgestattet worden. Frisch angeliefert werden täglich für den pro Teilnehmer genau definierten "Frühstückskorb" Brötchen und Brot, Butter und Margarine, Käse, Frischkäse, Salami, Wurstaufschnitt und Obst.

In Wallstadt findet diese Frühststückausgabe mithilfe des örtlichen Landfrauenvereins statt. "Ursprünglich wurde ich als Vorstandsmitglied der Sportvereinigung angesprochen, ob wir die Grundschule übernehmen könnten. Da wir personell dafür zu klein sind, steht die Interessengemeinschaft der Wallstadter Vereine (IWV) für 130 Turnerinnen und Turner aus dem Raum Frankfurt Pate", berichtet Quartiermanager und IWV-Vorsitzender Johann Ruiner. Als engagierter Bürger und noch fitter Rentner habe er die Herausforderung gerne angenommen, obwohl man im Hause Ruiner quasi vor einer Doppelbelastung steht: Als Schulleiterin der Justus von Liebigschule am Neckarufer Nord ist seine Ehefrau gemeinsam mit Lehrerkollegen und Ehrenamtlichen dort für 1400 Turnfestaktive zuständig.

In Friedrichsfeld logiert mit Günter Radloff aus dem bayerischen Ichenhausen übrigens der mit 89 Jahren älteste Übernachtungsgast. Seiner Bitte, ihn innerhalb des Schulhauses etwas separat unterzubringen, hat der örtliche Turnverein gerne entsprochen.