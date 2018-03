Unter großer Beteiligung der Bevölkerung wurde der neue Bürgermeister Nils Drescher - mit Amtskette inmitten "seines" Gemeinderats - in der Mehrzweckhalle feierlich in sein Amt eingeführt. Fotos: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Am Ende des offiziellen Teils der Veranstaltung erheben sich rund 500 Bürger von ihren Plätzen in der gut gefüllten Mehrzweckhalle und schmettern das Badner Lied. Zu Ehren ihres neuen Bürgermeisters Nils Drescher, der an diesem Abend offiziell und feierlich in sein Amt eingeführt wurde.

Zahlreiche Bürgermeister und Alt-Bürgermeister des Spargelsprengels haben sich eingefunden, um dabei zu sein, wenn Drescher die Amtskette von Bürgermeister-Stellvertreter Hans-Peter Helmling umgelegt bekommt. Eigentlich ist es eine außerordentliche Gemeinderatssitzung, die nur einen einzigen Tagesordnungspunkt hat, nämlich die Einführung, Vereidigung und Verpflichtung des im Juli neu gewählten Bürgermeisters Drescher.

Helmling war es dann auch, der dem seit 1. Oktober im Rathaus amtierenden Bürgermeister den obligatorischen Amtseid abnahm und ihn per Handschlag verpflichtete. Er betonte in seiner Begrüßungsrede, dass das Wahlergebnis mit fast 62 Prozent der abgegebenen Stimmen einen großen Vertrauensvorschuss bedeute. "Die Bürger haben großes Vertrauen in Sie gesetzt. Es stehen viele Aufgaben an, aber sie können auf Bewährtem aufbauen. Wir sind überzeugt, dass Sie Plankstadt mit glücklicher Hand und erfolgreich gestalten werden. Plankstadt ist ein liebenswerter Ort, machen Sie etwas daraus".

Zur musikalischen Eröffnung hatte der Musikverein mit MdL Manfred Kern an der Gitarre den Casablanca-Klassiker "As time goes by" zum Besten gegeben. Nach der Vereidigung trat Landrat Stefan Dallinger ans Rednerpult. "Sie haben in fulminanter Weise die Wahl für sich entschieden.

Kompetent, ideenreich, sympathisch - so habe ich Sie in ihrer Zeit im Landratsamt als ihr damaliger Chef kennengelernt. Und ich gestehe, dass es auch ein weinendes Auge in dieser Angelegenheit gibt, Sie als Mitarbeiter zu verlieren. Auch wenn ich ja Ihr Dienstvorgesetzter bleibe. Viel Glück für Ihr neues Leben als Bürgermeister".

Kern bescheinigte Drescher Mut. "Sie tauschen den vermeintlich bequemen Stuhl im Landratsamt gegen den Bürgermeistersessel dieser lebhaften Gemeinde. Als Bürgermeister erlebt man Volkes Stimme in unmittelbarer Direktheit. Es wird gelobt und geschimpft".

Und Altlußheims Rathauschef Hartmut Beck, gleichzeitig Vertreter des Gemeindetages Baden-Württemberg, verglich das Amt des Bürgermeisters mit einem Hirten, der seine Herde zusammenhalten muss. "Oft ist es nicht leicht, den Wolf im Schafspelz zu erkennen.

Aber lassen Sie sich dabei nicht, verbiegen und sagen sie manchmal auch "Nein". Denn der sicherste Weg zum Misserfolg ist, es allen Recht machen zu wollen". Schwetzingens Stadtoberhaupt Dr. René Pöltl betonte die Gemeinsamkeiten der benachbarten Kommunen.

Drescher selbst bedankte sich bei allen für einen fairen Wahlkampf. Oft sei er gefragt worden, was er denn ausgerechnet in dieser Gemeinde wolle. Warum er sich das antue, dort zu kandidieren. "Weil ich etwas Neues wagen wollte. Aber jetzt spüre ich die Verantwortung. Mein Dank gilt meinen Vorgängern Werner Weick, Wolfgang Huckele und Jürgen Schmitt. Ich bin nur ein Rad im kommunalen Uhrwerk. Liebe Plänkschder, danke für Euer Vertrauen."