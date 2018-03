Bürgermeister Jürgen Schmitt will die laufende Ortskernsanierung dazu nutzen, Plankstadt entlang der Hauptdurchgangsstraße ein neues Gesicht zu geben. So sollen unter anderem an der Kreuzung Eisenbahnstraße/Eppelheimer Straße (l.) die Ampelanlage durch einen Kreisel ersetzt werden und der Rathausplatz umgestaltet und so zum Verweilen einladen. Fotos: Lenhardt