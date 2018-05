Plankstadt. (ab) Der Schlag saß. Bürgermeister Jürgen Schmitt schien kurz davor, seine Kontenance zu verlieren. Die Plankstadter Liste (PlaLi) nahm sich eine Auszeit, und selbst die Zaungäste der jüngsten Gemeinderatssitzung rieben sich verwundert die Augen. Gerade noch war man sich sicher gewesen, mit Gerhard Waldecker einen geeigneten Kandidaten für das Amt des zweiten Bürgermeisterstellvertreters ins Spiel gebracht zu haben, da watschte man ihn bereits in geheimer Wahl mit zehn Nein- Stimmen ab und stellte die Uhr erneut auf Start.

Schon bei der Wahl des ersten Stellvertreters Schmitts hatten sich die Fraktionen schwergetan. Die SPD beantragte vor dessen Wahl sogar noch, einen dritten Bürgermeisterstellvertreter ins Rennen zu schicken. Denn eines ist klar: Die stärkste Fraktion im Rat darf auch zuerst. Also schlug die CDU Hans-Peter Helmling vor, die PlaLi zog auf Platz zwei mit Waldecker nach, und die SPD errechnete sich die Chance eines eigenen Kandidaten dank ihres Antrags. Dass alles anders kommen sollte als noch geplant, hätten auch sie nicht gedacht. Nach intensiver Diskussion und einer von Ulf-Udo Hohl (ALP) beantragten geheimen Wahl wurde der CDU-Mann mehrheitlich gewählt, lediglich ein "Nein" kam aus den Reihen des Rates. Nach intensiver Diskussion wurde auf Platz zwei schließlich Waldecker gesetzt. Die geheime Wahl ergab dann das fatale Ergebnis. Die PlaLi beantragte eine Sitzungsunterbrechung, der Bürgermeister monierte, dass er das nicht verstehe. "Ich hatte auf einen Neuanfang gehofft." Und auch die PlaLi ging in die Vollen: "Aufgrund der völlig unwürdigen Aussagen und Absichtserklärungen, die im Vorfeld der heute anstehenden Wahl bereits bekannt geworden sind, verzichtet die Fraktion auf das (...) ihr zustehende Amt des zweiten Bürgermeisterstellvertreters", erklärte Ulrike Breitenbücher, die selbst zuvor bereits aus der Rolle des Gremiumsmitgliedes in Sachen Volkshochschule Bezirk Schwetzingen sowie der Musikschule Schwetzingen gedrängt worden war und dieses Amt an Thomas Burger (GLP) übergeben musste. Sie forderte, "das miserable Bild, das die Bürger vom Umfang und der gegenseitigen Wertschätzung im Rat haben, nicht noch weiter zu festigen - wie auch das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters nicht noch weiter zu beschädigen". Kaum ausgesprochen, herrschte Schweigen.

"Irgendwelche Vorschläge?", sagte Schmitt, der dann sogleich aus der Haut zu fahren drohte, als Professor Ulrich Mende (SPD) den PlaLi-Mann Fredi Engelhardt aufgrund seiner "allseitigen Beliebtheit" ins Spiel bringen wollte. "Das ist Augenwischerei", so Schmitt. "Gerhard Waldecker ist ebenfalls bekannt und beliebt." Daraufhin schlug Hohl seine Ratskollegin Jutta Schuster vor, die lächelnd abwinkte und Schmitt monierte angesichts des Debakels, dass "die SPD ja nun sogar noch einen dritten Stellvertreter vorgeschlagen hat". Mende witterte eine "Kampfabstimmung" angesichts seiner dann eigenen Kandidatur, Hohl bekannte sich als "zweitdienstältester Rat" und setzte sich selbst auf die Bewerberliste und Schmitt ärgerte sich weiter: "So ist es, wenn man den Karren in den Dreck zieht. Da haben wir uns nicht mit Ruhm bekleckert."

Schlussendlich gelang es dann in geheimer Wahl, zwölf Ja-Stimmen zusammenzutragen, um Mende als zweiten Stellvertreter ins Amt zu komplimentieren. Die Frage nach einem dritten Vertreter aber war da für die SPD mit einem Schlag ad absurdum geführt worden, und Schmitt fragte fast schon verzweifelt in die Runde, wer denn möge. Hohl kandidierte erneut, Burger (GLP) wollte nicht, und schließlich ergab sich Dr. Arno Neidig (CDU) dem Vorschlagsreigen. Dass in der von Hohl geforderten geheimen Wahl nun wieder keine Mehrheit zustande kommen würde, hätten wohl die wenigsten gedacht. Bei zehn Enthaltungen erreichte Neidig gerade einmal acht, Hohl nur eine Stimme. "Lassen Sie uns diesen Punkt vertagen und damit dieses unwürdige Spiel beenden", so Bürgermeister Schmitt. Da waren sich endlich alle Räte einig - bis auf eine Enthaltung.