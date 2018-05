Von Gerhard Bühler

Mannheim. Werden der geplante Umbau und die Neugestaltung der Mannheimer Planken nach 2010 nun zum zweiten Mal verschoben? Diese Frage wird in der Stadt immer lauter diskutiert, nachdem sich in jüngster Zeit in der Fußgängerzone nicht nur eine Reihe von privaten Bauvorhaben angekündigt haben, sondern auch in das Großprojekt "Q6/Q7" wieder Bewegung zu kommen scheint. Bei einer Gleichzeitigkeit aller geplanten Bauvorhaben fürchten die Einzelhändler in der Innenstadt massive Einbußen.

Noch zu Anfang des Jahres hatte die Stadt bei den Umbauplänen aufs Tempo gedrückt. Zur beschleunigten Realisierung sollten von 2013 bis 2014 die Arbeiten in den Planken sowie dem Plankenkopf am Kaiserring gleichzeitig durchgeführt werden. Grund der Eile war, dadurch an Zuschüsse über 2,5 Millionen Euro aus einem Bundländerprogramm zur Aktivierung von Stadt- und Ortsteilzentren zu kommen. Insgesamt gehen die Schätzungen für den Umbau derzeit von 19,5 Millionen Euro aus. "Im Jahr 2012 soll die Ausführungsplanung stehen, damit wir mit Beginn des Jahres 2013 in die Umsetzung kommen", nannte Stadtplanungschef Klaus Elliger einen Zeitplan, der die Hauptarbeiten innerhalb von 18 Monaten zwischen dem Deutschen Turnfest im Mai 2013 und dem Weihnachtsgeschäft ab November 2014 vorsah.

Damit die Arbeiten wirklich Anfang 2013 beginnen können, müssen seitens der Stadt schon bald die nötigen Entscheidungen zur Ausschreibung und Auftragsvergabe getroffen werden. Dazwischen kamen in den letzten Wochen einige Nachrichten über private Bauvorhaben in der Fußgängerzone. Da gibt es Bauprojekte für gleich drei ehemalige Bankstandorte in P2, P3 und O4. Dazu kommt der Abriss und Neubau eines großen Büro- und Wohnkomplexes in P5 zur Fressgasse hin durch die Heinrich-Vetter-Stiftung. Auch in der Zürichpassage in P7 deutet sich ein Umbau an.

Und wie geht es weiter mit dem Mammutprojekt ein Stück weiter in Q6/Q7? Mit der überraschenden Ankündigung einer Pressekonferenz für sein Projekt "Q6/Q7" am 26. April weckt das Bauunternehmen Diringer&Scheidel erneut Erwartungen an eine Lösung der festgefahrenen Situation. "Wir sind mit Bauhaus in guten Verhandlungen, deren Ausgang aber immer noch offen ist", wagt Pressesprecher Christian Leistritz vorab nicht mehr zu sagen. Schon 2010 wurden in der Fressgasse die vorbereitenden Arbeiten für das zwei Quadrate umfassende Großprojekt abgeschlossen. Wenn jetzt der Startschuss gegeben werden könnte, würde es hier in Kürze wohl vehement losgehen. Bei dem Gedanken an eine solche Massierung von aufgerissenen Straßen und Wegen, Baufahrzeugen, Lärm und Dreck gehen bei manchen Einzelhändlern Existenzängste um.

"Viele Händler sind in großer Sorge", gibt Lutz Pauels, Chef der City-Werbegemeinschaft die Stimmung wider. Notfalls müsse auch über eine nochmalige Verschiebung nachgedacht werden, allerdings höchstens um zwei Jahre. CDU und SPD signalisieren für einen solchen Fall schon mal ihre Zustimmung für eine Verschiebung des Plankenumbaus.