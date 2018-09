Nur wenige Bürger hatten Interesse am Pilotprojekt "Energiesparen in einkommensschwachen Haushalten". Foto: Berg

Von Stefan Zeeh

Rhein-Neckar. "Der riesengroße Erfolg war es nicht, umsonst war es aber auch nicht", fasste Landrat Stefan Dallinger bei der Sitzung des Sozialausschusses das Ergebnis des Berichts der Klimaschutz- und Energieberatungsagentur (KliBA) zum Pilotprojekt "Energiesparen in einkommensschwachen Haushalten" zusammen. Dabei sollten Haushalte mit Geldproblemen von hohen Energiekosten entlastet und gleichzeitig Kohlenstoffdioxid eingespart werden.

Da für die Energiekosten bei den Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfeempfängern häufig die Kommunen aufkommen müssen, würden auch diese dadurch entlastet. Zudem sollte mit dem Projekt eine Beschäftigungsförderung einhergehen, denn geschulte Langzeitarbeitslose sollten die Beratung für das Energie- und Wassersparen vornehmen und kleinere Energiesparartikel wie etwa Energiesparlampen oder Wasserspararmaturen kostenlos einbauen.

Doch bereits in der Startphase gab es erste Schwierigkeiten. Es war angedacht, Haushalte einzubeziehen, die über einen eigenen Wärmemengenzähler oder einen eigenen Gaszähler verfügen. Dadurch sollten die erzielten Energieeinsparungen ermittelt werden. Eine dafür notwendige Zusammenarbeit mit der Schornsteinfegerinnung kam laut KliBA aber nicht zustande.

Dadurch sei eine wichtige Vorbedingung für die Auswertung des Projektes nicht gegeben gewesen. Daraufhin wurden 1338 Haushalte im Rhein-Neckar-Kreis angeschrieben, wovon sich 79 für die Teilnahme an dem Projekt interessierten. Aber nur bei 44 Haushalten wurden Soforthilfen zur Energie- und Wassereinsparung eingebaut, denn es zeigte sich, dass nicht in jedem Haushalt ein Einbau sinnvoll gewesen wäre. Nach den Berechnungen der KliBA beträgt die Kosteneinsparung für einen an dem Projekt beteiligten Haushalt durchschnittlich 106 Euro pro Jahr. Umgerechnet auf die Lebensdauer von Energiesparlampen oder Wasser sparenden Duschköpfen, die mit sieben bis zehn Jahren angenommen wurden, ergibt sich insgesamt für alle beteiligten Haushalte eine Einsparung von fast 45 000 Euro.

Der Kreis spart nach diesen Berechnungen langfristig 369 Euro pro Haushalt ein. Gekostet hat das Projekt nach einer Vorlage der Kreisverwaltung netto 37 600 Euro, von denen das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes knapp ein Drittel übernahm. Die verbleibenden Bruttokosten von rund 28 500 Euro wurden durch eine Förderleistung aus Klimaschutzmitteln des Kreises gedeckt.

Große Begeisterung kam angesichts dieser Zahlen unter den Mitgliedern des Ausschusses nicht auf. Wilfried Weisbrod (Grüne) bezeichnete den Bericht sogar als "kleine Frechheit" und beanstandete vor allem, dass keine echten Verbrauchsgrößen genannt wurden und somit ein Vorher-Nachher-Vergleich nicht möglich sei. "Wir wissen jetzt genauso wenig wie vorher", sagte er und ergänzte: "Es bleibt nur zu hoffen, dass Einsparungen erzielt werden."