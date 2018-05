Sinsheim. (sha/lsw/zg) Überforderte Eltern, zerrüttete Familien, Schläge und Beschimpfungen: Wenn nichts mehr hilft, holt das Jugendamt vernachlässigte Kinder aus ihren Familien. Die Zahl der Inobhutnahmen steigt seit Jahren. Für Pflegefamilien und stationäre Einrichtungen ist das eine knifflige Aufgabe. Hintergrund Information Der Kreis sucht weiterhin aufgeschlossene Personen, die eine Tätigkeit in der Bereitschaftspflege wahrnehmen möchten. Infos gibt es bei Petra Diehl vom Jugendamt unter der 06221/522-1520. Information Der Kreis sucht weiterhin aufgeschlossene Personen, die eine Tätigkeit in der Bereitschaftspflege wahrnehmen möchten. Infos gibt es bei Petra Diehl vom Jugendamt unter der 06221/522-1520.

Wie ist die Situation hier vor Ort? Wenn sich im familiären Umfeld der Familie keine Person findet, die für die überforderten Eltern einspringen kann, kommt die Unterbringung in einer so genannten Bereitschaftspflegefamilie in Frage. Um insbesondere eine gute Versorgung kleiner Kinder sicherzustellen, hat das Jugendamt bereits 1994 erstmals fünf Pflegefamilien als Bereitschaftspflegefamilien vertraglich gebunden. Die Familien waren dem Jugendamt über Jahre hinweg als Vollzeitpflegeeltern bekannt und hatten sich durch ihre menschliche und pädagogische Arbeit bewährt.

Die Pflegefamilien waren darüber hinaus krisenerprobt und konnten bereits Erfahrungen mit Themen wie Entwicklungsstörungen, Verhaltensauffälligkeiten sowie im Umgang mit Institutionen und Gerichten sammeln. Seither hat sich das Konzept der Bereitschaftspflege den veränderten Gegebenheiten angepasst, erklärt das Landratsamt. Wurden die Bereitschaftspflegeplätze in den Anfangsjahren noch mit älteren Kindern belegt, so ist der Bedarf an Plätzen für Säuglinge und Kleinkinder in den letzten Jahren deutlich gestiegen.

Inzwischen stehen dem Rhein-Neckar-Kreis 19 Bereitschaftspflegestellen mit insgesamt 22 Plätzen zur Verfügung. Nahezu die Hälfte der Bereitschaftspflegekinder ist unter drei Jahre alt. Es handelt sich dabei oftmals um Neugeborene, Säuglinge oder auch um Frühgeborene mit erheblichen Schädigungen und Behinderungen aufgrund der Alkohol- oder Drogenabhängigkeit der leiblichen Eltern sowie deren psychischen Erkrankungen.

Der Ablauf der Unterbringung eines Kindes in der Bereitschaftspflege ist klar geregelt: Geht eine Gefährdungsmeldung beim Allgemeinen Sozialen Dienst des Jugendamtes ein, fragt dieser zunächst beim Pflegekinderdienst an. Das Bereitschaftspflegeteam berät im Anschluss, welche Bereitschaftspflegefamilie für diesen Fall in Frage kommt.

Schließlich wird eine Anfrage gestellt, die Situation des Kindes beschrieben und der Übergabemodus geplant. Für die Familien bedeutet dies, dass sie sich jederzeit auf eine andere Situation einstellen und ihre persönliche Planung der nächsten Wochen und Monaten umstellen muss.

Der ständige Wechsel der Kinder, die erforderliche Empathie, die Bereitschaft Arzt- oder Gerichtstermine wahrzunehmen sowie die Teilnahme an Besuchskontakten mit den leiblichen Eltern erfordern von den Bereitschaftspflegeeltern ein hohes Maß an Kooperationsbereitschaft und Flexibilität. Sie unterstützen die Mitarbeiter des Jugendamtes auch bei der Klärung, ob ein Kind zu den leiblichen Eltern zurückkehren kann, ob eine Heimeinrichtung für seine besondere Problematik sinnvoll ist oder ob es langfristig in einer Pflegefamilie leben kann.

Die Bereitschaftspflegeeltern werden kontinuierlich von den Bereitschaftspflegeteams begleitet. Neben den Einzelgesprächen und Hausbesuchen besteht für sie ebenfalls die Möglichkeit, Fortbildungen und Supervisionen zu besuchen. Das Jugendamt zahlt den Bereitschaftspflegeeltern zudem ein Pflegegeld, das sich aus einem monatlichen Erziehungszuschlag und einem Sachkostenaufwand zusammensetzt.

Seit 1. Januar wurde der Erziehungszuschlag für das erste Jahr der Pflege erhöht. Gemeinsam mit dem Sachkostenaufwand ergibt sich somit beispielsweise bei Kindern unter sechs Jahren ein monatliches Pflegegeld in Höhe von 1315 Euro.