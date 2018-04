Von Rolf Sperber

Schifferstadt. Des einen Sorge und Leid, des anderen Freud: Dass das Wetter derzeit mit frühlingshaften Temperaturen im normalerweise meist noch winterlichen Februar verrückt spielt, nutzen viele Gemüsebauern in der Vorderpfalz aus. Auf den Äckern mit hohem Sandanteil vor allem rund um Schifferstadt und Mutterstadt säen die Landwirte bereits in großem Umfang Radieschen, Möhren und Feldsalat aus und legen diese Flächen unter Vlies und schützende Folien.

"Wo es überwiegend sandige Böden gibt, können die Bauern mit Maschinen auf die Felder fahren. Anderswo geht das wegen der Nässe noch nicht", sagte eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes in Mainz. Die Frühkartoffelbauern, die zwischen Speyer und Worms auf rund 4000 Hektar Fläche tätig werden, müssen nach Angaben des Verbandsvorsitzenden Georg Riede (Frankenthal) deshalb vermutlich noch mindestens zwei bis drei Wochen mit dem Stecken der Saatkartoffeln warten.

Die Gemüsebauern sind mit ihren überwiegend sandigen Böden besser dran - aber sie gehen auch voll ins Risiko: "Wenn es nochmal richtig kalt werden sollte, nützen bei Temperaturen um zehn Grad unter dem Gefrierpunkt auch die Folien nichts", sagt Pflanzenschutzexperte Jochen Kreiselmaier vom Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt. "Aber nach Angaben der Wetterfrösche soll der Winter ja nicht mehr so richtig kommen."

Wenn diese Prognose zutrifft, sind die Bauern, die jetzt bereits aussäen, gut dran, denn dann werden sie auch ziemlich früh ernten - und das bedeutet höhere Erzeugerpreise. Immerhin ist die Vorderpfalz mit einer Anbaufläche von 2900 Hektar Radieschen Nummer 1 bei dieser Sorte in Deutschland, wo auf insgesamt 3500 Hektar die kleinen roten Frühlingsboten angebaut werden. Auch bei Möhren (1700 Hektar) und Feldsalat (1000 Hektar) ist die Vorderpfalz bundesweit führend gegenüber der Konkurrenz in Niedersachen und Nordrhein-Westfalen.

Die frühe Aussaat ist für Kreiselmaier allerdings keine große Überraschung: "Das gab es in den vergangenen Jahren schon öfter, dass schon Ende Januar oder Anfang Februar erste Aussaaten getätigt wurden - aber in diesem Jahr sieht es so aus, als ob der Winter bereits vorbei ist." Sollte es keinen Kälteeinbruch geben, können die ersten Radieschen, so Kreiselmaier, bereits nach etwa 55 Tagen, also um den 10. April herum, geerntet werden. "Alles hängt davon ab, ob das Wetter weitgehend so bleibt, wie es ist."