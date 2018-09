Von Stephanie Kuntermann

Mannheim. Die Sonne geht unter, ein fetter Mond gleitet von der Decke. Orientalische Musik erklingt, Schwertkämpfer, Fackelträger und Bauchtänzerinnen ziehen einer glitzernden Sänfte voraus. Erwartungsvolle Stille breitet sich aus, als ihr die Wahrsagerin entsteigt. Doch sowie die Stimme der Schönen unterm wehenden Schleier ertönt, ist der Zauber gebrochen, und die Zuschauer lachen los: Uwe Ochsenknecht hat als weise Frau im neuen "Tabaluga"-Musical wohl die schrillste und komischste Rolle. Die Dame soll eigentlich dem eingefrorenen Gedächtnis des grünen Drachen auf die Sprünge helfen, stellt aber statt dessen lieber seinem Begleiter nach, der daraufhin die Flucht ergreift.

Das Objekt der Begierde ist der Glückskäfer, eine der Hauptrollen: Unterm Wattebauch steckt Rufus Beck, der zudem Regisseur ist und als "Magier" weise Sprüche über die Freundschaft klopft. Als Käfer, der dem vergesslichen Drachen treu zur Seite steht, verkörpert er das Ideal allerdings glaubhafter: "Es lebe die Freundschaft" heißt die mittlerweile sechste Tabaluga-Geschichte.

Na ja. "Geschichte" ist eine schamlose Untertreibung für die Rock-Show, die sich gut zwei Stunden lang vor dem Publikum in der fast ausverkauften SAP-Arena abspielt - und das bei gleich zwei Vorstellungen am Donnerstag Nachmittag und Abend. Es gibt zwei Hauptbühnen, die flankiert werden von befahrbaren Rampen und einer gigantischen Leinwand. Ein wahrlich riesiges Equipment, das da während der Tournee in 19 LKW-Trucks durch die ganze Republik transportiert wird.

64 mal wird dann Grünland dargestellt, Eishöhlen oder eine Meereslandschaft, während schillernde Quallen und gigantische Kraken davor auf Rollschuhen unterwegs sind. Mittendrin steht Tabalugas "Vater" Peter Maffay, zunächst in Sergeant-Pepper-Kostüm und Kapitänsmütze, schickt seine nach wie vor mächtige Stimme in den Raum und begeistert mit gut gemachter Rockmusik. Mal fährt er im roten Auto in die Halle, mal verschwindet er im Bühnenboden oder rauscht mit einem Tretroller durch die Szenerie, wo es so viel zu sehen gibt, dass man den Überblick verlieren kann.

Da gibt es etwa einen Schwarm leicht bekleideter "Bienen", die zu lateinamerikanischen Rhythmen ihre Hüften kreisen lassen. Oder einen Schweinechor samt dampfender Mist-Schubkarre, glitzernde Spinnen, Roboter, einen Hasen mit Möhren-Mikro und Schnecken mit selbstfahrenden Häusern. Es gibt ein Zebra, eine Giraffe und die puppige Lilli (wunderschön gesungen von Linda Teodosiu).

Und es gibt Auftritte von Stars wie Laith Al-Deen, Rolf Stahlhofen und Heinz Hoenig, der prädestinierte Schurke sogar im unförmigen Schneemannkostüm, traumhafte Tanznummern, Flitter, künstlichen Schnee, Flammen und einen furchterregenden Vulkanausbruch. Dazwischen ist immer wieder Peter Maffay, der mal mit Drachen-Klassikern, mal mit neuen, eingängigen Hits, seine großen und kleinen Fans glücklich macht, der Klavier und E-Gitarre spielt - und beim Happy End singt "Es lebe die Freundschaft". Als großartige Konstante in einem äußerst unterhaltsamen Spektakel.