Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Wenn der Himmel weint, weil es dich gibt, ist kein Weg über sieben Brücken zu weit ins Gelobte Land, Halleluja! Wenn das so ist, scheint selbst die Sonne in der Nacht und strahlt auf einen ganz und gar unverwüstlichen Schlagerrocker mit ausgeprägten Lebenslinien auf der Stirn und schwarzen Bildchen auf dem Oberarm: Peter Maffay.

Eine ehrliche Haut, die mit seiner perfekt eingespielten Band selbst vor halbvollen Hallen wie der SAP Arena ihr Bestes gibt. Aber es dauert über eine Stunde, bis endlich der Funke zündet. Und das liegt am Programm. So ausgefeilt die neuen Songs des Hitparadenalbums "Wenn das so ist" sein mögen, so viele gute Botschaften sie verkünden, so wenig musikalische Abwechslung bieten sie.

Von dieser Platte gleich sieben Titel an den Anfang eines Konzerts zu stellen, überfordert selbst eingefleischteste Anhänger. Mensch Peter, Du hast gut und gern 25 Alben produziert, also ehrlich? Und dann - als Krönung der gescheiterten Werkauswahl - beschallt die niederländische Countryband "Common Linnets" das Auditorium fünf lange Lieder lang.

Eine Vorgruppe im Mittelteil des Konzerts sollte eigentlich dazu beitragen, dass die Leute nicht zum Bierstand rennen. War wohl nix! Während sich die Zweitplatzierten des letztjährigen Eurovision Song Contests mühen, steigt der Umsatz am Zapfhahn. Dann endlich lässt der Cowboy mit den unzähligen Tätowierungen und den zurückgekämmten, angegrauten Haaren die Pferde von der Koppel und die Videowände vibrieren. Mit gnadenloser Wucht rocken der Frontmann und seine Kollegen schließlich noch über eine Stunde lang die Halle. Maffays sonore Stimme kontra Gitarrenriffs und Saxofonsoli, das sitzt dann doch.

Aber was für eine geniale Truppe hat der 65-Jährige da um sich geschart. Gitarrero Carl Carlton heißt eigentlich Ahlerich Buskohl, hat schon mit Robert Palmer gearbeitet und kriegt verdientermaßen sogar einen kleinen Soloauftritt. Drummer Bertram Engel heißt eigentlich Bertram Passmann und spielte bereits mit Bruce Springsteen. Und dann Pascal Kravetz, der auch so heißt, hat bei Udos Panikorchester in die Tasten gegriffen. Das Beste vom Besten der Firma "Rent a Musician".

Auf ein Neues, Alter!