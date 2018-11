Von Stefan Hagen

Mannheim. Für den Brüller des Abends sorgt der Chef höchstpersönlich. "Damals", sagt Peter Maffay zum Drachen Tabaluga, "als ich so klein war wie du..." Weiter kommt er nicht. Die Menge fängt an zu johlen, die Halle biegt sich vor Lachen. "Sehr witzig", kontert der Rocker. "Na gut, als ich so jung war wie du..." Das Gelächter geht in tosenden Applaus über. Der Mann kann sich selbst auf die Schippe nehmen, und so was kommt an.

Mag er auch kein Gardemaß haben, für die 8300 Fans in der ausverkauften SAP Arena ist der 63-Jährige trotzdem "Peter der Große". Und diesen Titel hat er sich an diesem Abend redlich verdient. Sein Rockmärchen "Tabaluga und die Zeichen der Zeit" kann es mühelos mit den großen Musicals à la "König der Löwen" aufnehmen - allein die Bühnenkonstruktion ist das Eintrittsgeld allemal wert.

Ein rund 25 Meter langer Steg führt von der Hauptbühne zu drei weiteren Schauplätzen mitten in der Halle. Zeitweise weiß man gar nicht mehr, wo man zuerst hinschauen soll. Vorne rockt die Band, auf dem Steg glitzern die Kostüme der Tänzer, hinten spuckt Tabaluga gerade Feuer - die Eindrücke in dieser knallbunten Welt sind kaum zu verarbeiten. Man fühlt sich - na klar - wie in einem Märchen.

In seinem fünften und letzten Abenteuer (nach der aktuellen Tour geht der kleine Drache in Rente) will der grüne Bursche hinter das Geheimnis der Zeit kommen. "Kann man die Zeit anhalten?" "Kann man Zeit kaufen?" Tabaluga hat viele Fragen und begegnet bei seiner Suche allerlei seltsamen Gestalten: Eintagsfliegen, einem uralten Felsen, sportlichen Hasen, Schnecken, Fröschen und sogar dem Tod. Jeder von ihnen erlebt die Zeit anders, Tabaluga muss sich also sein eigenes Bild machen.

Fast drei Stunden dauert es, bis der kleine Drache schließlich am Ziel ist. Wird das denn nicht irgendwann langweilig? Nein, überhaupt nicht: Es hätte ewig so weitergehen können. Denn bei diesem Rockmärchen stimmt einfach alles. Kostüme, Choreografie, Tänzer, Schauspieler (großartig Heinz Hönig als bösartiger Schneemann "Arktos") und natürlich die Musik. Quer durch alle Stile rockt und schmust sich die geniale Band, neben Maffay singen unter anderem Lokalmatador Laith Al Deen und Ex-Monrose-Sängerin Mandy Capristo. Das kann sich sehen und vor allen Dingen hören lassen.

Maffay präsentiert sich in Mannheim wie gewohnt als Star zum Anfassen. Er geht immer wieder durchs Publikum, klatscht Hände ab, es bleibt sogar Zeit für Fotos. Überhaupt sind die Akteure für viele Fans zum Greifen nah, man ist mittendrin statt nur dabei. Und freut sich mit Tabaluga, der nach einem Wiedersehen mit seiner früheren Freundin "Lilli" erkennt: Nur die Liebe kann die Zeit besiegen. Da sind dann vereinzelt Taschentücher zu sehen.

Aber das Allerwichtigste - auch das hat der kleine Drache begriffen - ist, dass man ein gute Zeit hat. Und dazu hat er kräftig beigetragen: Die Fans in der Arena hatten eine richtig gute Zeit...