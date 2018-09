haz. 3.000 zufriedene Übernachtungsgäste in Mannheimer Schulen, im Schnitt mehr als 20 000 Besucher täglich auf der Festmeile und - bis auf den verregneten Sonntag - ein gut besuchtes Musikprogramm am Mannheimer Wasserturm: Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz zieht eine positive Zwischenbilanz zur Halbzeit des Turnfestes. "Bis jetzt läuft das Turnfest für Mannheim sehr gut. Die Eröffnung am Wasserturm war sehr erfolgreich, und auch das Konzert mit den Söhnen Mannheims am Montag war sehr gut besucht", so Kurz. Dass die Maimarkthalle bei den Deutschen Meisterschaften im Mehrkampf ausverkauft war und dass der Transport der Besucher mit Bussen und Bahnen zu den Veranstaltungen in der ganzen Region gut funktioniert, freut ihn besonders.