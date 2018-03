Von Rainer Köhl

Mannheim. Er ist ein Naturtalent. Ein Chamäleon, das sich zwischen Swing, Rock und Pop, Gesang und Klavier sehr virtuos bewegt. Satte zwei Stunden sang und spielte sich Jamie Cullum im Mannheimer Rosengarten in die Herzen seiner Fans. Weltweit zehn Millionen verkaufte Singles und Alben, ein Grammy, zwei Golden Globes, zwei Brit Awards sowie zahlreiche weitere Nominierungen und ausverkaufte Tourneen: So lautete seine bisherige Bilanz. Und nun lag ihm auch Mannheim zu Füßen.

Musikalisch ist Jamie Cullum ein Alleskönner. Und diese Gabe nutzt er reichlich. Mit Grungerock ist er aufgewachsen, hat sich die Songs von Nirvana ebenso einverleibt wie den Klavierjazz eines Oscar Peterson. Jazzkonzerte fand er vom Showpotential betrachtet eher langweilig. Drum bringt Cullum selbst nun viele Elemente einer Rockshow in seine Konzertauftritte.

Immer ist er in Bewegung auf der Bühne, hüpft von einem Instrument zum anderen, um es zu betätigen. Das Keyboard ebenso wie eine Trommel, die er wuchtig bearbeitet. Dazwischen setzt er sich ans Klavier, um seinen Gesang zu begleiten. Aber auch da hält es ihn nicht lange. Eine brave Klavierlehrerin würde einen Herzinfarkt erleiden, wenn sie einen Schüler hätte, der wie Cullom den Klavierstuhl so sehr zum Schaukeln bringt.

Und nach ein paar Takten hält ihn auch da nichts mehr. Dann steigt der Sänger in seinen türkisfarbenen Turnschuhen auf den Flügelrahmen, von dort ins Klavierinnere hinein, hopst dort noch eine Weile zu seinen Gesängen - und von dort im meterhohen Sprung wieder auf den Bühnenboden. Alles in bester, wilder Rockstar-Manier.

Aber Cullum kann auch mal länger am Flügel verweilen. Und dabei lässt er seine Tastenkunst durchklingen. Eine starke Technik hat er, um die Noten furios aufzurütteln. Bald hämmert er die Tasten wie ein Derwisch, dann wieder streichelt er sie, um eine Ballade zu singen.

Dem Soulklassiker "What a difference a day makes" gab er ein eigenes Gesicht und arbeitete sich durch die halbe Historie populärer Musik. Den Jimi-Hendrix-Song "And the wind cries Mary" sang er in einer verwegenen Blues-Jazz-Version. Rock'n'Roll, Rock, Jazz und Pop, für alles hat er ein großes Faible, und all dies bringt er klasse zum Tönen.

Der junge Brite sprühte den ganzen Abend vor Spiellust und Improvisationsfreude. Seine eigenen Pop-beeinflussten Songs präsentierte er mit seiner exzellenten Band so, wie wenn es Jazz wäre; gab ihnen Raum zum Fantasieren, zum Improvisieren. Starke Lieder mit viel Offenheit und Wandlungsfähigkeit. Traditionelle Songstrukturen bricht er gerne auf, um sie mit eigenen Ideen zu füllen: So wie beispielsweise in "Your love for sale".

Zu all dem hat Jamie Cullum eine sehr charismatische, sonor angeraute Stimme. Mal klingt er nach einem verkaterten Robbie Williams, mal nach Frank Sinatra, dann wieder meint man, Oasis-Sänger Liam Gallagher zu hören. Ein Chamäleon eben.

Epische, visionäre Rocksongs waren im Programm, und die erhielten auch ohne rockende Gitarrenwände große Eindringlichkeit. Mit seinem Klavierspiel, einem Saxophon, Keyboard und Drums war das minimalistisch besetzt, aber großes Klangkino!

Lässige Swingnummern sang Jamie Cullom gegen Ende des Konzerts - und mit einer seiner Hymnen zauberte er Stadionatmosphäre in den Mozartsaal. Da konnte er das Publikum schon mal alleine im Chor singen lassen.

"Can I come back soon?", ob er bald mal wiederkommen könne, fragte er singen in einer improvisierten Zugabe. Da gab's nur eine Antwort: Yes you can!