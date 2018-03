Hier geschah es: In der Schloßgasse in Lützelsachsen stürzte ein Radfahrer über eine Palette und wurde schwer verletzt. Foto: BK

Von Philipp Weber

Weinheim/Mannheim. Sie sind sich beinahe exakt gegenüber gesessen: Der Familienvater und Wirtschaftsingenieur, der seinen Beruf kaum noch ausüben kann - seit er in der Nacht auf den 12. Mai 2013 in Weinheim mit dem Rad in eine Europalette raste und sich schwere Kopfverletzungen zuzog. Und der junge Mann, der beschuldigt wird, das Hindernis zwei mal auf die Straße gelegt zu haben. Der Indizienprozess ist gestern vor der Kleinen Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim fortgesetzt worden.

Dabei mussten sich Gericht, Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Nebenklage immer wieder abstimmen: Da eine ganze Reihe von Zeugen Angaben gemacht hatte, mussten die Juristen untereinander klären, wer noch einmal zur Befragung vorgeladen werden muss - und wo eine einfache "Verlesung" ausreicht.

Zur Erinnerung: Die Verkehrspolizei hatte den Tatverdächtigen erst nach umfangreichen Ermittlungen ausfindig machen können. Die Polizei hatte die Anwohner der Unfallstelle ebenso befragt wie die Teilnehmer einer Party, die der Angeklagte mit einem Bekannten besucht hatte. Als sicher gilt, dass die beiden die Palette bereits auf dem Weg zum Fest auf die Straße gelegt hatten. Ein Anwohner hatte reagiert und das Hindernis beiseite geschafft. Was auf dem Rückweg geschah, war 2015 bereits Gegenstand einer Verhandlung vor dem Weinheimer Amtsgericht. Dort wurde der Angeklagte zu einer Jugendstrafe verurteilt. Dagegen legte er Rechtsmittel ein.

Als Sachverständige trat gestern eine Mitarbeiterin der Heidelberger Instituts für Rechts- und Verkehrsmedizin auf. Sie hatte einen Aspekt zu klären, der bei einer erneuten Verurteilung eine nicht unerhebliche Rolle spielen könnte: Der Betrunkenheitsgrad des jungen Manns zum Tatzeitpunkt und dessen Schuldfähigkeit.

Offenbar hatten die jungen Männer auf ihrem Weg zur Party Bier sowie eine Wodka-Cola-Mischung getrunken. Doch welche Promillezahlen lassen sich daraus ableiten? Hierbei gelte es, eine ganze Reihe von Faktoren zu beachten, so dass sich erhebliche Schwankungen ergeben könnten, so die Expertin. Nicht uninteressant ist, dass das Gericht den Angeklagten im Nachhinein für möglichst "betrunken" erklären muss, da es die spärlichen (Promille-)Fakten im Zweifel zu dessen Gunsten auszulegen hat.

Einen großen Raum nahm gestern aber auch das Schicksal des Familienvaters und Wirtschaftsingenieurs ein. Die Mitarbeiterin einer Heidelberger Neuroklinik und eine ebenfalls in Heidelberg praktizierende Psychologin erläuterten als Zeuginnen, welch katastrophale Folgen der Unfall hatte. Der zum Tatzeitpunkt 37-Jährige habe bis 2013 die Kunden seines Arbeitgebers betreut. Er sei dabei viel unterwegs gewesen - und war es gewohnt, unter großem Druck zu arbeiten. Wegen der Folgen seiner Verletzungen könne er seinem Team heute allenfalls noch am PC zuarbeiten - allerdings bei weitem nicht einen ganzen Arbeitstag lang.

Beide Zeuginnen bestätigten, dass der Familienvater bei den Behandlungen großen Ehrgeiz an den Tag lege. Allerdings sei eine weitere Verbesserung seines Zustands unwahrscheinlich, insbesondere hinsichtlich seiner eingeschränkten sprachlichen Ausdrucksmöglichkeiten. Auch die Familie habe um psychologische Betreuung gebeten, sagte die Therapeutin.

Der Prozess wird am 24. März fortgesetzt.