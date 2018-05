Von Diana Deutsch

Mannheim. Am Ende stand Georg Gänswein an der Wand, eingekeilt von einer gewaltigen Menschenmenge. Man wollte dem ehemaligen Papstsekretär die Hand schütteln, das neue Gesangbuch signiert bekommen oder zusammen mit ihm für ein Foto auf dem Handy posieren. "Erzbischof Gänswein und ich, gestern in Mannheim". Der Stargast, mittlerweile 57 Jahre alt und deutlich ergraut, ertrug den Andrang mit vorbildlicher Nonchalance.

Gänswein beantwortete jede Frage mit charmantem Lächeln und einem Gesicht, als könne er sich keinen schöneren Ort vorstellen, als den vollgestopften unterirdischen Ignatiussaal neben der Mannheimer Jesuitenkirche. Ein Vollprofi in Sachen Aura. Kein Wunder, dass am gestrigen dritten Fastensonntag mehr als tausend Menschen in die Jesuitenkirche geströmt waren, um Georg Gänsweins Predigt zu hören. Das Thema: "Papst Franziskus und die offenen Türen".

Es ist zugegebenermaßen nicht einfach, in der Fastenzeit ein festliches Pontifikalamt zu feiern. Keine Orgelfluten beim Einzug, kein Blumenschmuck, kein donnerndes Te Deum, noch nicht einmal ein kleines Halleluja. Stattdessen karges Violett und viel Kyrie. Trotzdem gaben die Mannheimer Katholiken unter Führung von Dekan Karl Jung alles, um "unserem Erzbischof Georg Gänswein" einen würdigen Rahmen zu bieten.

Schier endlos war die Schlange der Ministranten, die den Zelebranten voraus schritt, erlesen gewandet die Gemeinde in den Reihen, hochglänzend poliert die prächtigen Schalen und Kelche auf dem Altar, ausgezeichnet der Chor. Und dann überreichte Dekan Jung seinem römischen Gast auch noch drei Goldmedaillen der Jesuitenkirche, die "höchste Auszeichnung, die die katholische Kirche in Mannheim zu vergeben hat." Ein Goldstück war für Gänswein selbst bestimmt, der als Student in Freiburg mit dem Mannheimer Dekan in einer WG für Priesteramtskandidaten gewohnt hatte.

Die anderen beiden Medaillen sollte er an Papst Franziskus und an Papst Benedikt weitergeben. Klarer konnte man Gänsweins merkwürdigen Status im Vatikan nicht sichtbar machen. Ein Erzbischof zwischen zwei Päpsten. Offiziell führt Georg Gänswein als Prälat den päpstlichen Haushalt. Er kümmert sich um alles, was im päpstlichen Appartamento im apostolischen Palast geschieht.

Früher fanden hier alle wichtigen Empfänge und Besprechungen statt, der Prälat stand im Mittelpunkt des Geschehens. Papst Franziskus jedoch hält das anders. Er lebt im Gästehaus Santa Marta und betritt das Appartamento lediglich zur Mittagszeit, wenn er auf den Balkon hinaustritt, um zusammen mit der Menschenmasse auf dem Petersplatz den "Engel des Herrn" zu beten.

Danach kehrt Franziskus zurück ins Gästehaus und Georg Gänswein begibt sich zu seiner Wohnung im Haus des emeritierten Papstes Benedikt, dessen Privatsekretär er bis heute geblieben ist. "Papst Benedikt geht es gut", berichtete Georg Gänswein beim Empfang in Mannheim. Franziskus tagsüber, Benedikt morgens und abends. Dieses Wechselbad der Stile muss man erst einmal aushalten. Georg Gänswein gibt offen zu, dass er dazu eine Weile gebraucht hat. Und vielleicht rühren daher auch einige seiner grauen Haare. Ein "Stilkonflikt", sagte Gänswein beim Empfang im Ignatiussaal, existiere aber weder zwischen ihm und Papst Franziskus noch zwischen den Päpsten. "Aus Sicht der Glaubenslehre und der Verkündigung gibt es keinerlei Diskontinuität zum Pontifikat von Benedikt XVI.", betonte der Kurienerzbischof in seiner Fastenpredigt.

Das überzeugende Charisma des argentinischen Papstes, so analysierte Gänswein, resultiere aus seiner "inneren Freiheit" und "äußeren Unbefangenheit". Die Haltung von Papst Franziskus sei frei von allem Überflüssigen. "Die Vereinfachungen, die er in seinem persönlichen Lebensbereich vorgenommen hat, finden sich ebenso in seinem amtlichen Tätigkeitsfeld. Sie sind Ausdruck einer Freiheit, die der Papst für absolut notwendig hält." Franziskus wolle die Türen aufreißen, auf die Straßen gehen, an die Peripherie der Existenz, "dorthin, wo man dem Herrn begegnet".

Sehr zum Leidwesen aller Bürokraten und Ordnungsfanatiker im Dienst der Kirche. "Salonchristen" nenne Franziskus all jene, die "beim Nachmittagstee über Gott räsonieren, aber Mühe und Freude eines gelebten Glaubens nicht kennen", sagte Georg Gänswein in seiner Fastenpredigt.

Es war eine gute Predigt. Auch weil Georg Gänswein nie ein Hehl daraus machte, dass einige der Ideen von Papst Franziskus nicht seinem persönlichen Geschmack entsprechen. Aber Gänswein hat nicht umsonst im Fach Kirchenrecht promoviert. Er betrachtet die Dinge nüchtern, nimmt Veränderungen zur Kenntnis. Und dann schaltet er sein Lächeln wieder ein und posiert fürs nächste Handybild.