Ein 34-Jähriger, der unter Mordanklage stand, hat sich am Sonntag im Maßregelvollzug des PZN in seiner Isolierzelle erhängt. Foto: Rößler

Von Armin Rößler

Wiesloch. Zum zweiten Mal binnen einer Woche ist am Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch ein Patient entwichen. Beim aktuellen Fall handelt es sich um einen 33-jährigen Mann, der am Montagabend nicht vom Ausgang zurückgekehrt war und nach dem seither gesucht wird.

Hintergrund Chronik PZN-Ausbrüche 7. Mai 2011: Der "Taximörder vom Bodensee" flieht durch ein vier Meter breites Loch. Wegen Bauarbeiten ist die PZN-Außenmauer aufgerissen. Mit einer in der Kordel seiner Jogginghose versteckten Nadel öffnet der 29-jährige Andrej W. seine Fußfessel. Die Flucht sorgt für Schrecken: W. hatte eine Taxifahrerin am Bodensee umgebracht, [+] Lesen Sie mehr Chronik PZN-Ausbrüche 7. Mai 2011: Der "Taximörder vom Bodensee" flieht durch ein vier Meter breites Loch. Wegen Bauarbeiten ist die PZN-Außenmauer aufgerissen. Mit einer in der Kordel seiner Jogginghose versteckten Nadel öffnet der 29-jährige Andrej W. seine Fußfessel. Die Flucht sorgt für Schrecken: W. hatte eine Taxifahrerin am Bodensee umgebracht, eine weitere vergewaltigt und schwer verletzt. 36 Stunden nach dem Ausbruch wird er festgenommen. Die Beamten entdecken W. auf einem Fahrrad sitzend in Zuzenhausen. 20. September 2011: Ein 21-Jähriger bricht aus einer neuen "Aufnahmestation" aus. Nur mit einer Unterhose bekleidet, hangelt er sich an den Zwischenräumen der Stelen einer knapp fünf Meter hohen Mauer hoch. Wenig später wird der 21-Jährige auf einer Wiese in Wiesloch-Baiertal gesehen und 90 Minuten nach dem Ausbruch gefasst. 25. Dezember 2011: Obwohl das PZN zwischenzeitlich die Sicherheitsmaßnahmen erhöht hat und zum Beispiel Nato-Stacheldrahtrollen auf den Mauern anbringen ließ, gelingt einem 32-Jährigen nach dem Besuch eines Patientencafés die Flucht. Ein Pfleger versucht vergeblich, ihn aufzuhalten. Der damalige Forensik-Chefarzt Rolf-Dieter Splitthoff schätzt den Sextäter als ungefährlich ein. Nach seiner freiwilligen Rückkehr ins PZN am 27. Dezember stellt sich heraus, dass der 32-Jährige während seiner Flucht zwei Frauen sexuell belästigt hat. Splitthoff gerät in die Kritik und wird von Sozialministerin Katrin Altpeter (SPD) zum Rapport einbestellt. 3. Juni und 8. Juni 2015: Innerhalb weniger Tage fliehen zwei Patienten. Einer wird gefasst, nach dem anderem noch gesucht. alb

Bereits in der vergangenen Woche war ein 28-jähriger Patient aus einer Rehabilitationsstation geflohen, allerdings schon wenig später von der Polizei am Heidelberger Hauptbahnhof wieder festgenommen worden.

Wie Christian Oberbauer, Chefarzt der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie, auf Anfrage der RNZ sagte, ist der 33-Jährige seit dem Jahr 2011 wegen versuchten Totschlags im PZN untergebracht. Seine Tat habe er damals "eindeutig im Rahmen einer Erkrankung" begangen, deshalb sei er als schuldunfähig eingestuft worden.

"Die Behandlung ist gut verlaufen", sagte Oberbauer, "die Symptome sind verschwunden." Deshalb könne man bei dem entflohenen Patienten auch "keine Gefährlichkeit" sehen. Im Gegenteil: Der 33-Jährige sei "ein freundlicher, netter Herr, wenn er gesund ist".

Das PZN hat den Auftrag, seine Patienten zu heilen, im Rahmen der Therapie gibt es stufenweise Lockerungen. Verstöße bedeuten Rückstufungen, wie sie jetzt auch der Flüchtige zu befürchten hat, der - so er wieder aufgegriffen wird - dann erst einmal wieder im Hochsicherheitstrakt untergebracht wird.

Laut dem Forensik-Chefarzt hatte der Mann sich bei den bisherigen Lockerungsmaßnahmen bewährt, es habe keine Zweifel an seiner Zuverlässigkeit gegeben. Nachdem er schon seit mehreren Monaten in unterschiedlicher Form Ausgang auf dem Klinikgelände hatte, durfte er dieses nun seit Kurzem im Rahmen der höchsten Lockerungsstufe auch ganz allein verlassen. Sogar seine Entlassung sei bereits geplant gewesen, "nur das Datum stand noch nicht fest", so Oberbauer. "Das hätte vielleicht noch ein Vierteljahr gedauert."

Doch der Mann kehrte am Montagabend nicht wie geplant um 21 Uhr ins PZN zurück, auf Anrufe auf dem Handy, das er bei sich zu tragen hatte, reagierte er nicht. "Für uns ist nicht nachvollziehbar, was in ihn gefahren ist", sagte der Chefarzt. Über die Gründe könne er "nicht einmal spekulieren". Dass es gleich zwei Fälle binnen einer Woche gegeben hat, könne Zufall sein oder aber auch ein Nachahmereffekt - "das hatten wir auch schon".

Die Polizei wurde noch am Montagabend gegen 21.30 Uhr über den Fall informiert und hat den Mann in ihren "Fahndungssystemen erfasst", wie Polizeisprecher Norbert Schätzle der RNZ sagte.

Mögliche Anlaufpunkte in Wiesloch, an denen der Mann in der Vergangenheit unterwegs war, wurden bereits überprüft, allerdings ohne Erfolg.

Wie Schätzle sagte, habe der Entflohene nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei in der Region ohnehin keine Hinwendungsorte oder persönlichen Bezüge. "Die liegen in Frankreich". Ähnlich wie das PZN geht auch die Polizei davon aus, dass von dem 33-Jährigen "weder eine Eigen- noch eine Fremdgefährdung" ausgeht.