Gefeiert wird in der Ortsmitte

Von Anna Becker

Plankstadt. Die besten Zutaten bekamen die Plankstadter in diesem Jahr umsonst: Zu ihrem mittlerweile vierten Ortsmittefest schien die Sonne von einem prächtig blauen Himmel, und die gute Laune der Besucher wirkte schlicht und ergreifend ansteckend. Der Platz vor dem Gemeindezentrum füllte sich von der ersten Sekunde an und hielt diesen Status dann auch bis spät in die Nacht. Auf den Bierbänken ließen sich Freunde und Familien nieder, ein großes "Hallo" wurde immer wieder gehört, sobald die Musiker auf der Bühne einmal Pause machten und dem gepflegten Gespräch Raum geboten wurde.

Und die Bevölkerung nutzte das Angebot gerne, in der Mitte vom Ort die Gemeinschaft zu pflegen - braucht es doch insbesondere diese, um eine Gemeinde lebendig zu halten.

Wie gut dies gehen kann, zeigten daher auch die zahlreichen Vereine, die sich rund um den Platz mit ihren kleinen Buden aufgereiht hatten. Sie servierten kühle Getränke und leckere Speisen, bei denen keiner so wirklich nein sagen wollte. Schnelle Hilfe im Durstfall boten beispielsweise die Sanitäter an ihrer Bar: Mit einem Melonenlikör oder einen Wodka samt Schuss entführten sie insbesondere in den späteren Abendstunden ihr Publikum.

Familienfreundlicher ging es da sicherlich beim MGV Sängerbund Liedertafel zu, der zur Hitze des Tages auch schon mal ein Mineralwasser servierte. Beim Musikverein ging es hingegen international auf den Tellern zu: Ein Kretatoast und Popcorn gaben Material für die ganze Familie her und mundeten sicherlich so manchem.

Einen flotten Weizenradler gab es bei den Handballern, feine Crêpes mit Zimt und Zucker bei der figurbewussten Tanzsportgarde und für eine ordentliche Portion Wurstsalat sorgten die Landfrauen.

Auch an den anderen Ständen herrschte Hochbetrieb, wenn nicht gerade gebannt gelauscht, mit den Zehen gewippt oder gar getanzt wurde. Denn natürlich lagen auch die Bühnenbretter nicht still in der Sommersonne, sondern ließen sich voller Wonne dazu verführen, Halt für die Musiker zu bieten, die bereit waren, alles zu geben, um das Plankstadter Publikum musikalisch zu verwöhnen.

Angefangen mit Charly Weibel und Helmut Dörr alias dem Duo KraichgauSound, die den Nachmittag mit ihren Liedern versüßten, bis hin zu "Inflagranti." Die Cover-Band aus dem Karlsruher Raum hatte alles im Gepäck, was es brauchte, die Ortsmitte zum Beben zu bringen und servierte so den Plankstadtern einen schönen Abschluss ihres großen Ortsmittefestes 2014.