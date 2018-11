Von Stefan Kern

Oftersheim. Der Wechsel an der Spitze im Rathaus ist nun endgültig vollzogen. Nach dem famosen musikalischen Auftakt durch das Bläserquartett "Delaxe Deluxe" und der Verpflichtung von Jens Geiß als Bürgermeister in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung im evangelischen Gemeindesaal hat der neue Rathauschef nun auch offiziell die Amtsgeschäfte von seinem Vorgänger Helmut Baust übernommen. Es war nur ein kurzer Moment für die beiden Männer, aber für die Gemeinde bedeutete er das Ende einer Ära. Geiß tritt in nicht wirklich kleine Fußstapfen, aber er scheint zuversichtlich zu sein, mit eigenen Fußabdrücken dem Vertrauen der Wähler gerecht werden zu können.

Es war ein Tag des Dankes. In den Monaten des Wahlkampfes und den Wochen der Vorbereitung auf die neue Aufgabe hat Geiß' Familie verzichten müssen. Und so dankte der neue Bürgermeister an erster Stelle seiner Lebensgefährtin Julia Hacke und seinen Eltern.

Es ist ein Satz, der oft fällt, aber dennoch verliert er für ihn nicht an Bedeutung: "Ohne Euch wäre das alles nicht möglich gewesen." Und es war ein Satz, der auch in die Zukunft weist. Denn alle Redner ließen keinen Zweifel daran, dass das Bürgermeisteramt eine Berufung sei, die auf Privates nicht allzu viel Rücksicht nehme.

Bürgermeisterstellvertreter Roland Seidel, dem die Verpflichtung oblag, sprach von einem besonderen Job mit besonderen Herausforderungen. "Man sitzt zwischen allen Stühlen und muss die verschiedenen Interessen zu einem Strang bündeln, der für alle in eine annehmbare Zukunft weist."

Auch Landrat Stefan Dallinger sprach von einer Würde, die manchmal zu einer Bürde werde. Dabei machte er genau wie sein Amtskollege aus Schwetzingen, Dr. René Pöltl, dem neuen Bürgermeister nicht viel Hoffnung auf Entlastung. Die Aufgaben würden komplexer und das bei einem enger werdenden Kostenrahmen.

Um der doch eher bedrückenden Berufsbeschreibung etwas entgegenzusetzen, betonte Pöltl aber auch, dass es ein wunderbarer Beruf sei, könne man doch gemeinsam mit anderen die Zukunft gestalten. Und das sei durchaus als Privileg zu sehen.

Nachdem Wilhelm Scheel vom Vereinskartell und die Vorsitzende des Personalrats, Elke Becker, dem neuen Bürgermeister alles Gute wünschten und ihre Hände für eine gute Zusammenarbeit reichten, übernahm der neue Rathauschef das Mikrofon. Nach seinen Dankesworten skizzierte er in wenigen Worten seine politischen Absichten, die sich vor allem an der Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger messen sollen.

Ganz vorne steht dabei das Verkehrskonzept, mit dem sich die politische Gemeinde bereits auf der Zielgeraden befinde. "Ich hoffe, dass in den ersten berühmten 100 Tagen die Umsetzung des Verkehrskonzepts verwirklicht werden kann." Aber auch über den Verkehr hinaus will Geiß alles tun, damit die Infrastruktur von der Betreuung von Kindern bis hin zur Kultur und der Freizeit stets auf der Höhe der Zeit sei. "Die Menschen sollen sich hier in ihrer Heimat wohlfühlen."

Das erste Mal in Aktion erleben kann man den neuen Bürgermeister übrigens bei der kommenden Gemeinderatssitzung am Dienstag, 18. November, 18 Uhr, im Ratssaal.