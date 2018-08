Oftersheim. (stek) Im Grundsatz war die Erhöhung der Eintrittsgelder für das Bellamar unstrittig. Natürlich bleibe das Freizeitbad immer ein Zuschussgeschäft. Aber ein minimaler Kostendeckungsgrad solle doch gewährleistet werden, so die vorherrschende Meinung im Oftersheimer Gemeinderat. Was aber für einigen Ärger quer durch alle Fraktionen sorgte, war die Art und Weise, wie Schwetzingen die Entscheidung getroffen hatte. Im Gremium war man sich einig, dass Oftersheim in Sachen Bellamar als Anhängsel betrachtet werde und den Vorgaben aus Schwetzingen gefälligst zu folgen habe. Es gehe um Respekt und das Gefühl, ernst genommen zu werden. Die Kommunikation zwischen den beiden Kommunen, so die einhellige Meinung im Rat, muss sich verbessern.

Seit der Wiedereröffnung des Bellamars im Jahr 2014 fand keine Anpassung der Eintrittspreise statt. Und das trotz eines gestiegenen Aufwandes für Personal und Energie. Und so soll nun zum 1. Mai eine Erhöhung von etwas weniger als neun Prozent verwirklicht werden. Bereits besprochen wurde diese Anpassung im Schwimmbad- und Werksausschuss und der Schwetzinger Gemeinderat hat bereits zugestimmt. Unisono erklärten Tobias Ober (FWV), Tillmann Hettinger (CDU), Jens Rüttinger (SPD, Patrick Schönenberg (Grüne) und Peter Pristl (FDP), dass das ganze Verfahren am besten damit beschrieben wird, dass der Eine den Anderen über den Tisch zog.

Für Rüttinger ein Beleg dafür, dass die viel gelobte interkommunale Zusammenarbeit nicht immer funktioniere. "Und in diesem Fall auch nicht fair ist." Genau wie Schönenberg brachte er wieder den Ausstieg aus dem Kooperationsvertrag ins Spiel. Der Grünen Politiker erklärte dann auch noch die Spirale aus ständig steigender Attraktivität und ständig steigenden Preisen zum "Hase-Igel-Rennen". Am Ende stiegen stets die Preise für die Badegäste und die Zuschüsse der Gemeinden. Für ihn hat der Ausstieg oder zumindest eine grundlegende Neuverhandlung der Verträge Priorität. Doch eine Mehrheit fand er damit im Gemeinderat nicht. Ein Denkzettel für Schwetzingen war die Entscheidung dann aber doch noch. Ging die Zustimmung mit elf Ja- gegen zehn Nein-Stimmen bei zwei Enthaltungen denkbar knapp aus.

Völlig problemlos verliefen dagegen die Abstimmungen zur Neufassung der Geschäftsordnung des Gemeinderates und der neuen Richtlinien für das Mitteilungsblatt. Ebenfalls einstimmig beschlossen die Räte die Änderung der Satzung bei der Entschädigung für ehrenamtlich Tätige. In Zukunft können Ratsmitglieder bei der Pflege oder Betreuung von Angehörigen während der Sitzungszeiten Entschädigungen bis zu 50 Euro geltend machen.

Und ebenfalls ohne Gegenstimme wurde zum Schluss der rund 35.000 Euro teuren Herstellung einer Fernwärmeübergabestation im Mehrfamilienhaus "In den Gießen 2" zugestimmt.

Noch einmal etwas ungemütlicher wurde die Stimmung im Rat, als Ober (FWV) kurz zu dem Briefwechsel zwischen Gemeinderat und Bürgermeister in Sachen Anschlussunterbringung Stellung bezog. Dabei erklärte Ober, dass sich die Kritik nicht auf die Verwaltung bezog, sondern auf den Leiter der Verwaltung. "Wir erwarten von ihnen als Bürgermeister ein schlüssiges Konzept für die dezentrale Anschlussunterbringung von Geflüchteten."