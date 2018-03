Von Stefan Kern

Oftersheim. Es war der Höhepunkt eines Wahlkampfes, mit dem eigentlich kaum noch jemand gerechnet hatte. Und vielleicht war dieses Unerwartete der Grund für die große Anzahl von Bürgern, die am Montagabend in die Kurpfalzhalle kamen, um das Aufeinandertreffen der beiden Kandidaten um das Amt des Bürgermeisters zu erleben. Aber die über 600 Besucherinnen und Besucher dürften gleichsam auch neugierig gewesen sein.

Den langjährigen CDU-Gemeinderat und tief in der Gemeinde verwurzelten Jens Geiß kennen die Menschen. Aber der Konkurrent im Kampf um den Sessel des Rathauschefs, Petr Stejspal, ist für die allermeisten ein weißes Blatt Papier. Für ihn, der seit 1994 in Deutschland und erst seit wenigen Monaten in Oftersheim lebt, war es die Plattform, sich zu präsentieren, und für die Bevölkerung bestand Gelegenheit, sich ein Bild von dem Bewerber und seinen Ansichten zu machen. Dabei nutzte er durchaus die eine oder andere Möglichkeit, zu punkten, auch wenn er natürlich mit den Gegebenheiten vor Ort nicht immer so vertraut war und einige Stellungnahmen im Vergleich zu Geiß daher eher unscharf ausfielen.

Jeder der beiden Kandidaten hatte zunächst 15 Minuten Zeit für ein Kurzporträt. Dabei ist es kaum übertrieben, bei Geiß von einem Oftersheimer Leben zu sprechen. Unter dem Aspekt Raum scheint die Gemeinde jedenfalls der Fixstern in seinem Leben zu sein. "Ich erachte Oftersheim als ideale Gemeinde, in der es sich sehr schön leben lässt." Ja, hier gebe es nichts, was es nicht gebe. Und so war für den langjährigen Gemeinderat der Schritt hin zum Bewerber für den Bürgermeisterposten nur folgerichtig.

Und genauso folgerichtig wirkt es, wenn er sich vor allem um die Lebensqualität kümmern will. Will heißen, beispielsweise darauf zu achten, dass immer mehr Menschen in ihren eigenen vier Wänden alt werden können, oder ein grundlegendes Verkehrskonzept mit einem generellen Tempolimit von 30 Stundenkilometern und Kreisverkehrsanlagen an allen Ortseingängen anzustreben. Der Bahn will er als Bürgermeister klar machen, dass kein Bahnsteig in der Länge von drei S-Bahn Zügen notwendig sei, aber ein barrierefreier Zugang. Der Leimbach soll renaturiert und der Golfplatz mit Umweltverbänden nachhaltig entwickelt werden. Als Banker sind ihm natürlich auch die Finanzen wichtig. Dabei bewertete er die bisherige Politik als "gelebte Nachhaltigkeit", die er weiter zu führen gedenkt.

Eine Haltung, die auch Stejspal einnahm. Für den in Pilsen (Tschechien) geborenen 43-jährigen Fachforstwirt ist die Nachhaltigkeit ein grundlegender Kompass. Und das gilt für ihn sowohl im Umgang mit der Natur als auch mit dem Menschen. Und das heißt, dass auch er den Autoverkehr verlangsamen und wenn möglich reduzieren will. Oftersheim solle grüner und menschenfreundlicher werden. Dafür soll mehr Geld in Richtung Vereine und Jugend fließen sowie bezahlbarer Wohnraum geschaffen werden.

In der anschließenden Fragerunde drehte sich viel um den Verkehr, wobei sich auf mehrfache Nachfrage beide Kandidaten über das generelle Tempolimit hinaus auch für mehr Kontrollen aussprachen. Auch das geplante Rettungszentrum wurde von beiden unterstützt, wobei Stejspal erklärte, dass der Bauhof da nicht hingehöre, weil er eine Behinderung für die Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr und DRK darstellen könne. In Sachen Jugend versteifte sich Stejspal auf ein durchaus längerfristiges Zeltlager in den Ferienzeiten und einen engeren Kontakt zur Natur, der für die Jugend positive Auswirkungen habe.

Geiß sieht die Gemeinde hier dagegen gut aufgestellt, auch wenn es sicher die eine oder andere Stellschraube gebe, an der man drehen könne, wie die Öffnungszeiten des Jugendzentrums. Weiter ging es um Verkehrskreisel, die angespannte Parkraumsituation und den Haushalt.

Geiß wirkte als der Routiniertere, der sich in der Materie auskennt und auch im Detail zu überzeugen wusste. So zumindest war die Überzeugung in der Halle. Aber Stejspal setzte kleine Akzente und stellte das eine oder andere "Haben wir schon immer so gemacht" infrage. Und das sahen einige als Bereicherung.

Vor der Wahl am kommenden Sonntag riefen beide Kandidaten unisono mit Noch-Bürgermeister Helmut Baust dazu auf, zur Wahl zu gehen. "Es geht um die Zukunft unserer Gemeinde."