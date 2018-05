Schwetzingen. (stek) Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird wichtiger, der Individualverkehr mit dem eigenen Pkw teurer werden. Das betonte Prof. Dr. Christoph Hupfer anlässlich des jüngsten Workshops "Mobiles Schwetzingen" im Palais Hirsch. Hupfer erläuterte anhand verschiedener Folien den Stand des ÖPNV in Schwetzingen und einige Bürgerschwerpunkte. Das ÖPNV-Angebot habe zwar ein recht gutes Niveau, dennoch gebe es natürlich nichts, was nicht verbessert werden könnte.

Hierbei drehte sich die Diskussion vor allem um die städtische Nord/Süd-Anbindung, die alles andere als ideal sei, die bessere Koordination aller Nahverkehrsträger, sprich Bahn und Bus, und die Barrierefreiheit. Zur besseren Koordination der beiden Stadtbuslinien kristallisierte sich recht schnell eine Verknüpfung der Linien nicht nur am Bahnhof, sondern auch am Schloss heraus. Ferner wurde vorgeschlagen, die beiden Buslinien zu einer einzigen zusammenzufassen oder für eine bessere Taktung einen dritten Bus einzusetzen. Bei der Planung von Taktung und Strecke müsse auch mehr auf kulturelle Veranstaltungen oder absehbare Stoßzeiten wie Schulanfang, -ende oder Einkaufszeiten nach Büroschluss geachtet werden. Die Koordination zwischen Bahn und Bus sei wichtig und es sei ein Unding, dass hier häufig lange Wartezeiten entstehen. Bei der Akzeptanz des ÖPNV sei, so Hupfer die Anschlusssicherung zentral.

Weitere Themen waren die überregionalen Verbindungen nach Mannheim und Heidelberg. Vor allem zu letzterem Ziel gab es einige Verbesserungsvorschläge, die gerade in der Übergangszeit bis zu einer eventuellen Stadtbahn Engpässe insbesondere im Berufspendlerverkehr lindern. Dabei ging es beispielsweise um eine Busbeschleunigung am Stau vorbei oder den Einsatz eines weiteren Expressbusses zwischen den beiden Städten und deutlicher Verlängerung der Betriebszeiten.

Sehr deutlich wurde, dass ein weiterer Ausbau des ÖPNV gewünscht wird. Das heißt, so weit es finanziell darstellbar ist, mehr Verbindungen, längere Betriebszeiten und das alles barrierefrei. Für Hupfer fängt Letzteres übrigens schon bei den Fahrplänen an. Diese müssten für jedermann intuitiv zu verstehen sein.