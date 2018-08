Von Joachim Baier

Heppenheim. Nach heftiger Kritik an ihrem Internatskonzept ist die Odenwaldschule jetzt zu einem entscheidenden Kurswechsel bereit. Bis zum neuen Schuljahr - und damit schneller als von Aufsichtsbehörden verlangt - soll es eine neue Regelung geben, um Kinder besser vor sexuellem Missbrauch zu schützen. "Wir wollen, dass Lehrer nicht mehr gleichzeitig Betreuer von Internatsgruppen sind", sagte der Vorsitzende des Schul-Trägervereins, Gerhard Herbert, am Samstag in Heppenheim nach einer Mitgliederversammlung.

Nach den Plänen sollen die Lehrer in den als "Familien" bezeichneten Gruppen in ihrer Rolle als Betreuer durch Sozialpädagogen ersetzt werden. Das wäre eine strikte Trennung zwischen Schule und Internat. Das bringe zwar finanzielle Probleme mit sich, sei aber einmütig beschlossen worden. "Wenn wir uns nicht verändern würden, würde das das Ende der Odenwaldschule bedeuten."

Die bisherige Doppelfunktion als Lehrer und Betreuer ist ein besonderes Konzept der Odenwaldschule. Sie teilte mit, für das Entwickeln der Alternative sei eine Projektgruppe aus Internatsleitung, Pädagoglen, Schülern und externen Fachleuten einberufen worden.

Als Aufsichtsbehörde hatte der Kreis Bergstraße dem Internat zum Umsetzen von Reformen Zeit bis zum 1. Oktober gegeben. Auch das hessische Sozialministerium ist eingeschaltet. "So lange wollen wir uns aber nicht Zeit lassen", sagte Herbert. Die Privatschule habe auch mit sinkenden Schülerzahlen zu kämpfen und müsse möglichst schnell ein neues Konzept präsentieren.

An der Odenwaldschule waren 2010 lange vertuschte sexuelle Übergriffe an die Öffentlichkeit gelangt. Dafür wurde auch eine zu große Nähe zwischen Lehrern und Schülern verantwortlich gemacht. Offiziell wird die Zahl von 132 Opfern genannt. Die Schule entschuldigte sich und versprach ein konsequentes Aufarbeiten und Schutzmaßnahmen. Zuletzt hatte es wieder neue Verdächtigungen gegeben, die sich laut Staatsanwaltschaft allerdings nicht erhärteten.

Ermittelt wird aber gegen einen inzwischen entlassenen Lehrer, der zugab, sich vor seiner Zeit an der Odenwaldschule aus dem Internet Kinderpornos heruntergeladen zu haben. Die Vorfälle führten dazu, dass die Kritik von Aufsichtsbehörden wie auch vom Opferverein "Glasbrechen" wieder lauter wurde.

"Glasbrechen"-Vorsitzender Adrian Koerfer meinte gestern, die Odenwaldschule habe auf den "großen Druck scheinbar endlich reagiert und erste Schritte beschlossen auf dem einzig noch gangbaren Weg". Jetzt müsse abgewartet werden, wann was tatsächlich umgesetzt werde. "Am Ende des Jahres 2014 muss unserer Ansicht nach auch die Auflösung des überforderten Trägervereins stehen sowie - früher schon - die strikte Trennung von Schule und Internat."

Die Entscheidung des Trägervereins werde von der Leitung der Schule genauso wie von der Leitung des Internates mitgetragen, sagte Gerhard Herbert. Hier hatte es zuletzt Gerüchte gegeben, die Internatsleiterin Juliana Volkmar habe gekündigt. Einen personellen Wechsel gebe es lediglich bei der Präventionsbeauftragten Regina Bappert. Diese Aufgabe soll künftig eine externe Person wahrnehmen. Bappert war selbst Odenwaldschülerin gewesen.