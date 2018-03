Von Harald Berlinghof

Heppenheim. "Ich bin ein Odenwälder" - sage es offen, ohne jede Scheu und schreie es selbstbewusst heraus. Jetzt erst recht. Nach der gefühlten Demütigung aller Odenwälder durch eine Redakteurin der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung mit ihrem Beitrag "Dieses Stück Germany" legt der Landrat des hessischen Kreises Bergstraße Matthias Wilkes jetzt noch einmal nach und startet eine Werbeaktion für den Odenwald.

In einer Auflage von 1000 Stück gibt es ab sofort in zehn Rathäusern des vorderen Odenwaldes die Autoaufklebeschildchen mit dem Bekenntnis zum Odenwald und dem Bild eines angebissenen Apfels. Die Bissstelle hat die Form eines Herzchens.

Apfelmost versus Kudamm, Landschaft versus verbaute Architektur, menschlicher Zusammenhalt versus anonymes Nebeneinander. Kurz: Odenwald versus Berlin. Diesen Gegensatz hatte die Redakteurin subjektiv und einseitig konstruiert. Und hatte sich zu dem regionalen Unwort des Jahres der "Odenwaldhölle" verstiegen. Prompt begann es in der "Hölle" zu brodeln. Und das nicht einmal ganz zu Unrecht. Denn der Odenwald hat tatsächlich so manches zu bieten. Berlin aber auch.

In vielem mag der Landrat sogar richtig liegen. Das Vorbild Kennedy, wie es Wilkes zitiert, taugt allerdings mit seinem weltberühmten Satz "Ich bin ein Berliner" nicht für eine Provinzposse und auch nicht für ein Bekenntnis zum Odenwald. Auch wenn der Heimatstolz eines jeden Odenwälders tangiert ist und die Seelen der dortigen Bewohner gekränkt sind.

Auch wenn sich die Emotionalität der Odenwälder in berechtigte Empörung verwandelt hat - Leute, bedenkt: Es war nur ein kleiner Zeitungstext. Gestern machte der Landrat vor dem Landratsamt in Heppenheim Nägel mit Köpfen. Vor der versammelten Presse platzierte Wilkes den noch beinahe druckfrischen Autoaufkleber am Heck seines schwarzen Dienstwagens und reihte sich damit in die Reihen derer ein, die zu ihrem hessischen Odenwald als liebenswerte Heimat stehen.

"Ich bin ein bekennender Odenwaldfreund. Ich bin nicht hier geboren und aufgewachsen, sondern lebe seit 25 Jahren aus freier Entscheidung hier", betonte er. "Die Menschen hier sind bodenständig und sprechen eine ehrliche Sprache. Das schätze ich sehr. Und ich habe in den letzten Tagen viele Menschen aus der Region getroffen - von einfachen Leuten bis hin zu Intellektuellen - die wegen dieser literarischen Überzeichnung, die als solche nicht kenntlich gemacht war und stattdessen als Zeitungstext erschienen ist, persönlich betroffen waren", sagt er.

Die Aufkleber werden gegen eine Schutzgebühr von 50 Cent abgegeben. Der Erlös der Werbeaktion soll in vollem Umfang der behinderten Joline Kolb zugute kommen, der Tochter der ersten Odenwälder Apfelprinzessin Janet Kolb, die aus Grasellenbach kommt - mitten aus der Odenwaldhölle.