An einem Hochhaus in Schwetzingen wurden Teile der Fassade weggeblasen. Foto: NL

Rhein-Neckar. (wit/dut/end) Das war heftig gestern. So heftig wie schon lange nicht mehr. Mit Orkanstärke brauste das Sturmtief "Niklas" auch über die Metropolregion Rhein-Neckar und tobte sich aus. Es gab zahlreiche windböenbedingte Verkehrsunfälle, Bäume wurden entwurzelt, Bauzäune aus den Verankerungen gerissen, Werbetafeln durch die Luft gewirbelt und Hausfassaden beschädigt. Die Rettungskräfte waren fast pausenlos im Einsatz. Auch Menschen in der Region wurden durch den Sturm verletzt.

In Mannheim war laut Polizeisprecher Norbert Schätzle vergleichsweise wenig los. Trotzdem blieb auch hier nicht alles an seinem Platz. So riss der Sturm Teile eines Bauzauns an der Baustelle der Kunsthalle aus der Verankerung. Am Neckarauer Bahnhof wurden Werbetafeln durch die Luft gewirbelt, und in der Lameystraße im Stadtteil Käfertal rissen Plexiglasplatten einer Pergola ab und beschädigten ein geparktes Auto. Verletzt wurde niemand. Auf der Kurt-Schuhmacher-Brücke wurden laut Polizei ein an den Gleisen verlaufender Kabelkanal und ein für die Funktechnik benötigtes Lichtwellenleiterkabel beschädigt, durch die Reparaturarbeiten kam es zu erheblichen Verkehrsstaus in Richtung Ludwigshafen.

In Eppingen wurde eine Autofahrerin bei einem Unfall auf der Kreisstraße zum Stadtteil Mühlbach hin schwer verletzt, als ihr Auto laut Polizei auf gerader Strecke von einer starken Windböe erfasst wurde. Der Citroen geriet auf die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Kombi; anschließend prallte er rückwärts gegen eine Baumgruppe am Straßenrand. Die Feuerwehr musste die Fahrerin aus dem demolierten Fahrzeug befreien, nach ihrer Erstversorgung durch den Notarzt kam sie ins Krankenhaus. Die Fahrerin des Kombis blieb unverletzt.

In Sinsheim wurde am Morgen auf der L 550 von Weiler in Richtung Kernstadt der unbeladene Anhänger eines Lkw von einer starken Windböe erfasst und von der Fahrbahn geblasen. Dadurch wurde der Lkw herumgeschleudert und kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Der Anhänger kippte um und blieb in der Böschung liegen. Der 46-jährige Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wurde auf etwa 20 000 Euro beziffert. Bis zur Bergung des Anhängers blieb die L 550 in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Zwischen Neckarbischofsheim und Sinsheim-Adersbach blockierte gestern ein umgestürzter Baum die Kreisstraße 4284. Die Straßenmeisterei beseitigte ihn; die Straße musste allerdings vorübergehend gesperrt bleiben.

In Schwetzingen lösten die Sturmböen zwei Verkleidungsbleche von einem Hochhaus. Die etwa zwei Meter langen Bleche fielen auf zwei in der Eisenacher Straße geparkte Autos. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr sicherte die noch vorhandenen Bleche im Bereich der oberen Etagen ab.

In Brühl-Rohrhof stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

In Ketsch gab es gestern um die Mittagszeit in Teilen der Gemeinde einen Stromausfall, nachdem durch den Sturm eine Freileitung beschädigt worden war. Der Bereitschaftsdienst der MVV Energie brachte nach und nach die betroffenen Gebiete wieder ans Netz.

In der Region Heilbronn gab es zahlreiche Unfälle. Die Bahnstrecke zwischen Bad Rappenau und Sinsheim musste gesperrt werden, nachdem bei Grombach ein Baum in die Oberleitung gestürzt war. Eine Regionalbahn mit 14 Fahrgästen kam dadurch zum Halten; verletzt wurde niemand. Auf der A 81 bei Hölzern im Kreis Heilbronn wurde der Anhänger eines Lasters umgeweht und blockierte zeitweise die Fahrbahn. Zwischen Neuenstadt und Öhringen, auf Höhe Bretzfeld-Brettach, wurde ebenfalls ein voll beladener Lastzug von der Fahrbahn geweht; der Fahrer und dessen Tochter wurden leicht verletzt. Der umgestürzte Lkw kann erst heute mit einem Spezialkran wieder aufgestellt werden.

In Kronau musste gestern gegen 15.30 Uhr die Autobahnausfahrt auf der A5 in Fahrtrichtung Karlsruhe gesperrt werden. Sturmböen hatten einen Baum entwurzelt, der quer auf die Fahrbahn fiel.

Parks und Freizeiteinrichtungen in der Region blieben gestern geschlossen - so auch der Mannheimer Luisenpark, der Schwetzinger Schlossgarten, der Haßlocher Holiday Park und der Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim.