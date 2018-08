Schwetzingen. (ab) Den Menschen stand die Freude in das Gesicht geschrieben: Dass nun einem der Ihrigen eine solch späte Ehre widerfahren würde, hätte man sich nicht gedacht. Doch "unser Nicolas", wie ihn fast schon zärtlich der Lunéviller Beigeordnete Marc Parmentel nannte, erhielt nun die Aufmerksamkeit, die Nicolas Pigage in seinem eigenen Land kaum entgegen gebracht wird. Denn Marc Parmentel, der nun gemeinsam mit Oberbürgermeister Dr. René Pöltl das kleine Fleckchen Erde neben dem Schloss zum "Pigage Platz" ernannte, hatte ein wenig in den Geschichtsbüchern suchen müssen.

"Er ist bei uns nicht so bekannt", gestand er und konnte dennoch eine illustre Familien- und Lebensgeschichte des Mannes präsentieren, der für Kurfürst Carl Ludwig die Schlossanlagen von Mannheim und insbesondere Schwetzingen in das verwandelte, was wir heute noch bewundern. "Für Carl Theodor", so berichtete Pöltl, war der Blick nach Frankreich wichtig, denn dort fand sich die prägende Kulturnation Europas im 18. Jahrhundert." So verwunderte es nicht, dass Pigage des Kurfürsten Architekt und Baumeister wurde.

Er entwickelte ab dem Jahre 1749 in seinem Amt als "Intendanten dero Gärthen und Wasserkünsten" das Theater, das südliche Zirkelhaus, die Orangerie, das Badhaus, die Tempelbauten und die Moschee, die für Schwetzingen das wichtigste Argument für eine Bewerbung als Weltkulturerbestadt war. Er entwickelte auch das Obere und Untere Wasserwerk für die Wasserkünste im Schlossgarten und selbst die katholische St. Pankratius Kirche trägt seine Handschrift.

Nicolas Pigage wurde am 2. August 1733 in Lunéville geboren. Seine Mutter stammte aus Lothringen, die Familie seines Vaters stammte wohl aus Deutschland. Noch sein eigener Großvater war ein Analphabet, sein Vater arbeitete als Steinmetz, später als Architekt. Er wanderte schließlich nach Deutschland aus, wo bereits ein Bruder von Nicolas Pigage wohnte. Für seinen Sohn Nicola erwirbt er 1768 Adelsbriefe von Kaiser Joseph, dem Zweiten.

Auf diese Weise wurde aus dem einfachen Nicolas ein "de Pigage." "Auf diese Weise gelangte der Esprit Frankreichs nach Schwetzingen", ergänzte Oberbürgermeister Pöltl und fügte hinzu, dass dieser immer noch spürbar sei: "Er lebt in Schwetzingen weiter."

Und selbst Teile der Statuen im Schwetzinger Schlossgarten waren einst von Pigage aus Lunéville mitgebracht worden. Der Platz solle daher für immer für die Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland, zwischen Schwetzingen und Lunéville stehen: "Er ist ein Symbol für diese Freundschaft."