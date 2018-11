Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Was fasziniert die Fans von Nickelback eigentlich an diesem antiseptischen Rock? Die Gitarren klingen blechern und der Bass oft übersteuert. Und den harmonischen Satzgesang verdankt der Sänger dem Mann am Mischpult. Stört aber keinen auf der Party in der SAP-Arena, die den ganzen Abend nie ganz gefüllt ist. Bereits nach einem Song wippen die Reihen im Stehparkett, und Frontmann Chad Kroeger hat ein leichtes Spiel.

Nickelback in der SAP Arena Mannheim - die Fotogalerie

Der Antichrist-Poser sieht inzwischen auch etwas gereifter aus als zu Beginn der Karriere vor 15 Jahren. Aus dem Cockerspaniel mit der Lockenmähne ist ein Kurzhaarterrier geworden. Nützt aber nichts, denn die Vier-Mann-Combo mit dem Durchschnittskönnen bleibt für die Masse der Rockliebhaber Feindbild Nr. 1.

Auch ein Grund für die Antipathie: Er und seine Berufsjugendlichen wirken auf der Bühne hölzern. Jede "Let’s Go"-Pose, jede angedeutete "Pommesgabel" kommt aufgesetzt herüber. Und so bellt sich der Kanadier mit seiner Schmirgelstimme durch ein ohrenbetäubendes Programm der Belanglosigkeiten und dürftigen Akkordfolgen. Ein paar Hits wie "Photograph", "How you remind me", "Too bad"oder "Rockstar" - hier dürfen zwei Gäste aus der Menge zum Karaoke antreten - kennt der Radiohörer in der Gleitgelversion.

Das Gros der Songs allerdings wummert links rein und rechts raus. Es ist eine krude Mixtur aus Heavy-Garage-Noise-Indie-Pop-Balladen-Mainstream-Geschrammel. Und Kracher wie "Edge of Revolution" oder "Something in your Mouth" gehen nicht ins Ohr, lediglich aufs Trommelfell.

Die Formation gründete sich übrigens 1995 in Alberta. Ein Job in einem Coffeeshop bescherte den Namen: Mike Kroeger gab seinen Kunden regelmäßig fünf Cent Wechselgeld mit den Worten "Here’s your Nickel back" zurück. Sein Halbbruder war daraufhin der Namensgeber.

Mit ihrem dritten Studioalbum "Silver Side Up" und der Single "How you remind me" landen sie einen globalen Megahit. Bis heute ist der Dauerbrenner ihr erfolgreichstes Werk.

In der Mannheimer SAP-Arena fällt auf, dass Chad und Mike inzwischen ein besonderes Talent dafür entwickelt haben, ihre Stücke in die Länge zu strecken. Dank Mitklatschanimationen und nervigem Hollywoodschluss am Ende jedes Liedes - der letzte Akkord wird dabei ewig verlängert - schaffen Nickelback fast zwei Stunden Programm, obwohl sie nur 18 Nummern im Repertoire haben. Kroeger & Co. bleiben ihrem Ruf auch nach ihrem Gastspiel in Mannheim treu: eine der profillosen Bands der Rockgeschichte.

Und von wegen Post-Grunge: Gäbe es eine Grabstätte für Kurt Cobain, dann würde sich der Kopf von Nirvana angesichts dieses musikalischen Etikettenschwindels dort in Dauerrotation befinden.