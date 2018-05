Unter mächtigen Baumkronen erstreckt sich die Festivalmeile am Rhein entlang - eine Oase fast mitten in der Stadt. In den Zelten gibt es verschiedene Sitzbereiche, die Außenterrasse bietet ebenso viele Plätze, und am Kiesstrand lässt es sich wunderbar entspannen. Foto: Gerold

Von Laura Geyer

Ludwigshafen. Die Reise beginnt im Festivalbus: "Stehende Gäste bitte gut festhalten, es ist hier manchmal rasant!", rät die Fahrerin übers Mikrofon. Es folgt eine Ansprache, der nur der Flugzeug-Standard "Willkommen an Bord" fehlt; sie endet mit den Worten "Ich hole euch alle wieder ab!". Ein Frauengrüppchen applaudiert lachend, weitere Fahrgäste fallen mit ein.

Die drei Frauen sind aus Neustadt an der Weinstraße gekommen, um das "Festival des deutschen Films" auf der Ludwigshafener Parkinsel zu besuchen. "Das Ambiente ist einfach schön", erklären sie. Nur eine von ihnen ist zum ersten Mal hier. Bis der Film beginnt, haben sie noch eine gute Stunde Zeit. "Da gehen wir Flanieren und was Trinken", sagen die Frauen fröhlich.

Von der Bushaltestelle aus schrauben sich die Festivalbesucher die "Schneckennudelbrücke" hoch und in ebenso vielen Kurven wieder runter auf die Parkinsel. Unter hohen Baumkronen läuft man wie auf einer Allee in Richtung der rot illuminierten Marker: "Festival des deutschen Films". Auf der anderen Seite der schmalen Insel erstreckt sich die kleine Festivalmeile: rechts die weiße Zeltreihe mit Kasse, Kinos und verschiedenen Sitzbereichen, links die Außenterrasse am Wasser.

An der Bar im Zelt sind die Schlangen lang, die Anstehenden wirken dennoch entspannt. Neben Getränken gibt es kleine Gerichte und auch ein paar besondere Schmankerl, zum Beispiel einen "Picknickkorb für Zwei mit französischem Käse, spanischem Schinken und italienischer Salami".

Auf der Außenterrasse sind die Plätze restlos besetzt. Bleibt nur der Weg weiter ans Wasser. Und dort, wo der Kiesstrand sanft zum Rhein abfällt, ist das Urlaubsgefühl perfekt. Alt und Jung sitzen gemeinsam in den Steinen, den Gesprächspegel hat man hinter sich auf der Festivalmeile gelassen. Der Ort scheint seine Ruhe auf die Besucher zu übertragen. Nur ab und an laufen Neuankömmlinge knisternd durch den Kies.

Als ein Lastschiff vorbeifährt, perlt der Rhein leise den Strand hoch. In der Ferne färbt sich der Himmel zartrosa. Ein junges Paar macht ein Selbstporträt mit dem Handy und betrachtet kichernd das Ergebnis. Manch einer diniert im geliehenen Liegestuhl, ein paar "Picknickkörbe für Zwei" finden sich hier auch.

Christine Amshoff (44) und André Nuglisch (49) entspannen bei einem Bier am Ufer. Letztes Jahr waren die Mannheimer zum ersten Mal auf dem Festival und gleich "angefixt". "So eine Oase erwartet man gar nicht in Ludwigshafen", sagt Amshoff. Beide finden es angenehm, dass man hier auch spontan Karten für die Filme bekommt und davor oder danach das Inselflair genießen kann.

Inzwischen haben die Grillen angefangen zu "singen". Die Spitzdächer der Pagodenzelte auf der Außenterrasse heben sich gelb leuchtend vom Abendhimmel ab. Eines der Kinos spült gerade seine letzten Besucher auf die Flaniermeile, man muss sich regelrecht durchschieben, um wieder zur Schneckennudel und aufs "Festland" zu gelangen. Dort wartet, wie versprochen, die Festivalbusfahrerin - und bringt alle sicher zurück in den Alltag.