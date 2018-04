Von Stefan Kern

Neulußheim. Die Wahl war eindeutig: Nach acht Jahren im Amt wurde Gunther Hoffmann gestern als Bürgermeister von Neulußheim eindrucksvoll bestätigt. Bei einer Wahlbeteiligung von lediglich knapp über 35 Prozent entfielen etwas über 78 Prozent der abgegebenen Stimmen auf den Amtsinhaber - dies erklärte Wahlausschussleiter Norbert Jakobi. Auf den Gegenkandidaten Heiko Gold von der Partei "Nein!-Idee" entfielen beinah 20 Prozent.

Für Hoffmann trotzdem ein gutes Ergebnis. Gegenüber der RNZ erklärte der alte und neue Bürgermeister, dass er mit Gegenstimmen in dieser Höhe gerechnet habe. "Ich habe in den vergangenen Jahren viele Projekte angestoßen, und nicht alle Bürger in Neulußheim waren und sind darüber glücklich." Das Potenzial für ein beachtliches Ergebnis eines Gegenkandidaten war in den Augen Hoffmanns also durchaus gegeben.

Trotzdem ließ Hoffmann keinen Zweifel daran, dass er nun für weitere acht Jahre legitimiert sei und weiter am Ball bleiben werde. Schon am Wahlabend skizzierte er einzelne Projekte, wie die flächendeckende Glasfaserverlegung, den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung und die Verbesserung der Schulinfrastruktur sowie neue Baugebiete in Richtung Hockenheim und den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs. Sicher lauere auch hier wieder Widerstand, vermutete er. "Aber der überwiegende Teil der Menschen scheint mich auf diesem Weg begleiten zu wollen."

Es hat also den Anschein, dass Hoffmann seinem Image als Baubürgermeister weiter gerecht werden will. Kleiner Wehmutstropfen ist in den Augen Hoffmanns die Wahlbeteiligung. Von den 5265 Wahlberechtigten sind an diesem herrlichen Frühlingstag lediglich 1853 zur Bürgermeisterwahl gegangen. Das entspricht einem Anteil von 35,19 Prozent. "Natürlich habe ich mir mehr gewünscht, aber realistischerweise muss man wohl sagen, dass es schön ist, dass sich doch deutlich über 30 Prozent der Bürger beteiligt haben." Gültig waren übrigens 1796 Stimmen, ungültig 57. Von den gültigen Stimmen entfielen auf Hoffmann 1402 Stimmen (78,06 Prozent) und auf Gold 347 Stimmen (19,32 Prozent). "Es ist ein Ergebnis, mit dem ich sehr gut leben kann."

Eine Einschätzung, die von seinen Bürgermeisterkollegen einhellig geteilt wurde. Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer sprach genau wie Hartmut Beck aus Altlußheim und Jens Geiß aus Oftersheim von einem "sehr guten Ergebnis". Damit könne Hoffmann auf seinem Weg weiter vorangehen, so die Einschätzung der Kollegen.